Dünya Kupası finalinin heyecanını tribünden takip eden Erdoğan, Arjantin'in zaferini böyle kutladı

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda nefes kesen bir maç yaşandı. Normal süresi 2-2, uzatmaların 3-3 bittiği Fransa-Arjantin finalinde Arjantin penaltılarda maçı kazandı. Maç sonrası ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arjantin'e tebrik mesajı geldi. Erdoğan mesajında "Tarihin en çekişmeli final maçlarından birinin ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olan Arjantin'i ve tüm Arjantinlileri en içten dileklerimle tebrik ediyorum" dedi.

Finalde Fransa ile karşı karşıya gelen Arjantin, normal süresi 2-2, uzatmaların 3-3 bittiği maçta penaltılarda kazandı. 1978 ve 1986'da bu kupayı kazanan Arjantin, 36 yıllık hasretine Katar'da son vermiş oldu. Lionel Messi, kariyerindeki en büyük eksik olan Dünya Kupası zaferini de Katar'da kazandı.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI GELDİ

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda final maçı oynandı. Finalde Fransa ile karşı karşıya gelen Arjantin, normal süresi 2-2, uzatmaların 3-3 bittiği maçta penaltılarda kazandı. Maç bitiminin ardından birçok lider Arjantin'i tebrik ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Tarihin en çekişmeli final maçlarından birinin ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Şampiyonu olan Arjantin'i ve tüm Arjantinlileri en içten dileklerimle tebrik ediyorum" dedi.

MESSİ İLKLERE İMZA ATTI

Lionel Messi, 23'te Arjantin'i Fransa karşısında 1-0 öne geçiren penaltı golünü kaydetti. Messi böylece bir Dünya Kupası'nda son 16 turunda, çeyrek finalde, yarı finalde ve finalde gol atan ilk futbolcu oldu. Messi, grup aşamasında da iki gol attı.