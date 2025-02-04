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FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
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FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın (SNX Türkiye) tanıtım toplantısı, Vadistanbul Radisson Collection Otel'de yapıldı. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, organizasyonun bu yıl daha deneyimli bir şekilde yapılacağını belirtti. Ayrıca, küresel ısınma nedeniyle geçen yıl zor şartlarda gerçekleştirilen şampiyonanın, bu yıl daha elverişli koşullarda yapılması bekleniyor.

FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın (SNX Türkiye ) ikinci kez düzenlenecek organizasyonunun tanıtım toplantısı, Vadistanbul Radisson Collection Otel'de gerçekleştirildi. Toplantıya; Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhan Çetinsaya ve birçok davetli katıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, toplantı sırasında haberler.com muhabiri Dilşad Emine Özcan'a özel bir röportaj verdi. Vefa, geçtiğimiz yıl yapılan ilk organizasyonun kendilerine büyük bir tecrübe kazandırdığını belirtti. Kayseri'nin önde gelen isimlerinin heyecanla organizasyonu beklediğini ifade eden Vefa, bu yıl daha deneyimli bir şekilde organizasyonu gerçekleştireceklerini vurguladı.

FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

"BU YIL DAHA FAZLA YARIŞMACI OLACAK"

Vefa, "Geçen sene ilki bize büyük tecrübe kazandırdı. Bu yıl daha önceki tecrübelerimizle organizasyonu daha da geliştireceğiz. Biz sadece yarış düzenleyen federasyon değiliz, aynı zamanda büyük organizasyonlar da düzenliyoruz. Yarışçıların dereceleri, rol model olabiliyor. Ülkemizde Kenan Sofuoğlu'nun şampiyonlukları, dünya çapında gençlerin dilinde. Bu yıl ikincisi düzenlenecek şampiyona, inşallah bir öncekinin fevkinde olacak. Basının ilgisi bizi mutlu ediyor. Spor, birçok kötülüğün ilacıdır ve bu nedenle tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu yıl daha fazla yarışmacı katılacak, ayrıca çevre turizm bölgesi olarak da önemli bir rol oynayacağız. Parkurda önümüzdeki dönemde uzatma ihtimali de bulunuyor" şeklinde konuştu.

KÜRESEL ISINMA ENDİŞESİ

Geçen yıl zor şartlarda gerçekleştirilen şampiyonaya, yapay kar püskürtülerek çözüm bulunmuştu. Ancak bu yıl, hava koşullarının daha elverişli olması bekleniyor. Vefa, "Küresel ısınma konusunda endişeliyiz. Geçen sene en zor şartlarda organizasyonu gerçekleştirdik, yapay kar püskürtüldü. Bu sene ise daha fazla yağış bekliyoruz, bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

Haberler.com / Muhammed Fatih İnce - Spor
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