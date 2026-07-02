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Filistinli kaleci İsrail askerlerinin açtığı ateşte hayatını kaybetti

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Filistin Futbol Federasyonu, 32 yaşındaki kaleci Salim Al-Ashqar'ın Gazze'de İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu öldüğünü duyurdu. Beş ay önce evlenen futbolcu için taziye mesajları yağıyor.

Filistin Futbol Federasyonu, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli kaleci Saleem Al-Ashqar'ın Gazze'de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filistin Futbol Federasyonu (PFA), 32 yaşındaki Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar'ın, Gazze'de İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Henüz beş ay önce evlenen Al-Ashqar'ın vefatının ardından futbol camiasından taziye mesajları gelirken, Şili ekibi Deportivo Palestino da başsağlığı dileyerek 'adalet ve barış' çağrısında bulundu. Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Khadamat Khan Younis kalecisi Salim Al-Ashqar, işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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