Filistinli futbolcu, İsrail'in saldırısında hayatını kaybetti

Güncelleme:
Filistinli futbolcu Muhammed es-Satri, İsrail'in Refah'ta insani yardım almak için toplanan sivillere düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti. Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana yapılan saldırılarda en az 355 futbolcu yaşamını yitirdi.

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde insani yardım almak için toplanan sivillere düzenlediği saldırıda Filistinli futbolcu Muhammed es-Satri hayatını kaybetti.

İSRAİL SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBETTİ

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Gazze'deki Şebab Refah Kulübü sporcularından es-Satri'nin bugün Refah kentinde insani yardım beklediği sırada İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

355'TEN FAZLA FUTBOLCU ÖLDÜRÜLDÜ

Filistin Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 355'ten fazla futbolcunun öldürüldüğü, spor altyapısının büyük ölçüde tahrip edildiği belirtildi. Birleşmiş Milletler (BM) uzmanları ve Filistin Futbol Federasyonu tarafından son günlerde ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, İsrail'in uluslararası spor müsabakalarına katılımının savaş durdurulana kadar askıya alınması çağrısı yapılmıştı.

Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
