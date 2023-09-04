Sunucular neye uğradığını şaşırdı! Melissa Vargas, canlı yayına atlayarak girdi

Filenin Sultanları'nın başarılı oyuncusu Melissa Vargas, NTV canlı yayınına sürpriz bir şekilde atlayarak girdi. Bu durum sunucuları şaşırtırken, Vargas'ın bu hareketi sosyal medyada büyük ilgi gördü ve viral oldu.