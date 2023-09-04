Sunucular neye uğradığını şaşırdı! Melissa Vargas, canlı yayına atlayarak girdi
Filenin Sultanları'nın başarılı oyuncusu Melissa Vargas, NTV canlı yayınına sürpriz bir şekilde atlayarak girdi. Bu durum sunucuları şaşırtırken, Vargas'ın bu hareketi sosyal medyada büyük ilgi gördü ve viral oldu.
Sunucular neye uğradığını şaşırdı! Melissa Vargas, canlı yayına atlayarak girdi
Melissa Vargas'tan baskın: NTV canlı yayınına atlayarak girdi
Filenin Sultanları'nın yıldız ismi Melissa Vargas'ın NTV canlı yayınına atlayarak girdiği anlar sosyal medyada viral oldu.