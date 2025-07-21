Filenin Sultanları'na büyük ayıp

Filenin Sultanları'na büyük ayıp
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FIVB Milletler Ligi final etabında mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Polonya'ya ekonomi sınıfında seyahat etmesi büyük tepki çekti. Ay Yıldızlılar, 23-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında Polonya'da düzenlenecek finallerde sahneye çıkacak. Çeyrek finalde Japonya ile karşılaşacak olan milli takımın ekonomi sınıfında seyahat etmesi, spor kamuoyunda büyük tartışmalara neden oldu.

Finelinin Sultanları 23-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında Polonya'da düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde sahneye çıkacak. Polonya'ya giden Milli Takımın ekonomi sınıfında seyahat etmesi büyük tepki topladı.

BÜYÜK MAÇ 24 TEMMUZ'DA

Ay Yıldızlılar çeyrek finalde Asya temsilcisi Japonya ile karşılaşacak. Kritik mücadele, 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'da Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

AYNI OLAY DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Ay Yıldızlılar daha önce de 2024 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi ikinci etap müsabakalarını oynamak üzere ABD'ye tarifeli uçakla ekonomi sınıfında uçmuş ve spor kamuoyunda büyük tartışmalar yaşanmıştı.

Filenin Sultanları'na büyük ayıp

Ay Yıldızlılar bu kez de ekonomi sınıfında Polonya'ya seyahat etti. Filenin Sultanları Lodz şehrinde oynanacak VNL finallerine tarifeli uçakla giderken ortaya çıkan görüntüler tepki çekti.

Filenin Sultanları'na büyük ayıp

Filenin Sultanları'na büyük ayıp

Filenin Sultanları, Polonya'da yapılacak finallerde ilk olarak Asya ekibi Japonya ile karşılaşacak. Japonya'yı geçmesi halinde ise yarı finalde rakibimiz Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibi olacak.

Çeyrek Final eşleşmelerinde diğer iki maç;

  • İtalya-ABD
  • Polonya-Çin
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Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

ee napcaz sizin için özel uçak mı kaldırcaz.. sürekli bi ağlama sürekli bi memnuniyetsizlik

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme23
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Haber Yorumlarıy.i:

olum her işin bir örfü adeti var dunyadakı tum opyuncular bussines class bızım oyuncularımız ekonomı class sa orada bir b.. luk vardır tabiki ...insan kendını bırseye vedrırken sadece vucut degıl psikolojık olarakta verıyor bu durum oyuncuların performansını etkıler, bu konulardanhaberın varmı bılmıyorum ama durum bu

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Haber YorumlarıATİL LA:

MİLLİ DEĞERLERDEN UZAK ! RUHSUZ MİLLİLER…

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme18
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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

13 uçaktan birini veremedilermi

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme37
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Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

olsun halktan ne ayrıcalıkları var dünya neden bu halde biliyormusun bilim emekçi çiftçi gibi faydali üretim insanlarina değer verileceğine böyle oyuncu sarkici futbolgibi insanlığa hiç bir faydasi olmayan mesleklerin sahiplerine değer veriliyor cem yılmaz recep ivedilikle hasan Can gibi ağzı küfür kaba toplumun ahlakını bozan kötü örnek olan insanların el üstünde tutulduğu ülkede cinayetlere ahlaksizliklara arsizliklara şaşırmamak gerek kılavuzu karga olanın burnu pislikten kurtulmaz hesabı suanki durumumuz çünkü bilim insanları efendi insanlar yerine hep kötü örnek olan insanlar değer görüyor bu da toplumu da kötülüğe sevk ediyor

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıEdin Culmus:

Sorun Cemlerde degil, onlar sanatci ya seversin yada semezsin. Cocuguna ahlaki ögretmenin sorumluluk sende. En büyük sorun iktidar. Son yillarda adaletsizlik, muhalefetle kapismalar, yanlis politika insanlari bozdu dahada bozacak. Insanlar kin dolu.

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