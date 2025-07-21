Filenin Sultanları'na büyük ayıp

Finelinin Sultanları 23-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında Polonya'da düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde sahneye çıkacak. Polonya'ya giden Milli Takımın ekonomi sınıfında seyahat etmesi büyük tepki topladı.

BÜYÜK MAÇ 24 TEMMUZ'DA

Ay Yıldızlılar çeyrek finalde Asya temsilcisi Japonya ile karşılaşacak. Kritik mücadele, 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'da Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

AYNI OLAY DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Ay Yıldızlılar daha önce de 2024 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi ikinci etap müsabakalarını oynamak üzere ABD'ye tarifeli uçakla ekonomi sınıfında uçmuş ve spor kamuoyunda büyük tartışmalar yaşanmıştı.

Ay Yıldızlılar bu kez de ekonomi sınıfında Polonya'ya seyahat etti. Filenin Sultanları Lodz şehrinde oynanacak VNL finallerine tarifeli uçakla giderken ortaya çıkan görüntüler tepki çekti.

Filenin Sultanları, Polonya'da yapılacak finallerde ilk olarak Asya ekibi Japonya ile karşılaşacak. Japonya'yı geçmesi halinde ise yarı finalde rakibimiz Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibi olacak.

Çeyrek Final eşleşmelerinde diğer iki maç;