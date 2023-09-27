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Filenin Sultanları'na Beyazıt Öztürk'ten sürpriz hediye

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Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde milli başarılara imza atan Filenin Sultanları'na ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ten sürpriz bir hediye geldi.

Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri'nde milli başarılara imza atan Filenin Sultanları'na ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'ten sürpriz bir hediye geldi.

Beyazıt Öztürk, geçtiğimiz aylarda Eskişehir'de heykel atölyesi kurduklarını açıklamış ve ilerleyen dönemlerde bu eserleri sergileyeceklerini belirmişti.

Şimdilerde yeniden ekrana gelmeye hazırlanan Beyazıt Öztürk'ten Filenin Sultanları'na sürpriz bir hediye geldi.

Sosyal medya sayfasından bir video yayınlayan Beyazıt Öztürk şu ifadeleri kullandı:

"Milli gururumuz VOLEYBOLCU KIZLARIMIZ için teşekkür hediyesi. Yıllar sonra ilk sergim PSM Zorlu'da."

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Beyazıt Öztürk (@beyazitozturk26)'in paylaştığı bir gönderi

Kaynak: Magazinkolik / Spor

Filenin Sultanları Beyazıt Öztürk Spor Haberler

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