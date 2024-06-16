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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Brezilya'ya 3-0 yenildi

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, finallere kalmayı garantilediği FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftasının 4. maçında, Brezilya'ya 3-0 yenildi. Milliler, bu sonuçla dünya sıralamasında birinciliği Brezilya'ya kaptırdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki 4. ve son maçında Brezilya'ya 14-25, 14-25 ve 19-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.

DÜNYA SIRALAMASINDA ZİRVEYİ KAPTIRDIK

Finallere yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde oynanan mücadeleyi kaybederek turnuvanın grup aşamasını 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle tamamladı. Son VNL şampiyonu Türkiye'nin dün Çin'e yenilmesiyle ele geçirdiği kadınlar dünya sıralaması liderliğini perçinleyen Brezilya ise 12'de 12 yaparak finallere lider olarak gidecek.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Brezilya'ya 3-0 yenildi

FİNALLER TAYLAND'DA

Grup aşamasındaki sıralama ile Paris 2024 Olimpiyatları kura çekimini etkileyecek dünya sıralaması, Japonya-ABD ve Çin-Polonya karşılaşmalarının ardından netleşecek. 2024 VNL Finalleri, 20-23 Haziran tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta oynanacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Filenin Sultanları Brezilya Voleybol Türkiye Dünya Kadın Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Gjerj Kastoroiti:

erik dalı oynasaydiniz zayıf rakipleri yenmek ile olmuyor hep söyledim şöhret başlarını donudrdu reklamlara devam

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