Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Brezilya'ya 3-0 yenildi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, finallere kalmayı garantilediği FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftasının 4. maçında, Brezilya'ya 3-0 yenildi. Milliler, bu sonuçla dünya sıralamasında birinciliği Brezilya'ya kaptırdı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki 4. ve son maçında Brezilya'ya 14-25, 14-25 ve 19-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.
DÜNYA SIRALAMASINDA ZİRVEYİ KAPTIRDIK
Finallere yükselmeyi garantileyen ay-yıldızlılar, Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde oynanan mücadeleyi kaybederek turnuvanın grup aşamasını 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle tamamladı. Son VNL şampiyonu Türkiye'nin dün Çin'e yenilmesiyle ele geçirdiği kadınlar dünya sıralaması liderliğini perçinleyen Brezilya ise 12'de 12 yaparak finallere lider olarak gidecek.
FİNALLER TAYLAND'DA
Grup aşamasındaki sıralama ile Paris 2024 Olimpiyatları kura çekimini etkileyecek dünya sıralaması, Japonya-ABD ve Çin-Polonya karşılaşmalarının ardından netleşecek. 2024 VNL Finalleri, 20-23 Haziran tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta oynanacak.