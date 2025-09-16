Filenin Sultanları için şok sözler: Bakışları kötü ve vahşi

İtalya Kadın Voleybol Milli Takımı oyuncusu Anna Danesi, çıkardığı kitapta Filenin Sultanları hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Danesi, Türkiye ile oynadıkları Paris 2024 yarı finalini anlatırken, Türk oyuncuların agresif tavırlarından ve taraftar desteğinin yarattığı baskıdan bahsetti.

Danesi

DANESİ'DEN SERT SÖZLER

Kitabında Türkiye maçına geniş yer veren Danesi, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt başta olmak üzere Türk voleybolcuları "Fiziksel olarak çok güçlü, heybetli, punk saç stilleri ve dövmeleriyle dikkat çeken" oyuncular olarak tanımladı. Ancak rakiplerinin sahadaki tavırlarını "Sizi yıldırmaya çalışan, deli gibi el kol hareketleri yapan" şeklinde yorumladı.

"GERÇEK BİR CEHENNEM GİBİ"

Danesi, Türk taraftarların da yarattığı atmosferin rakipler için zorlu olduğunu belirterek, "Tarafsız sahada bile tribünler Türklerle dolu gibiydi. Müthiş bir gürültü vardı, bu da onların hırsını artırıyordu. Onlarla mücadele etmek gerçek bir cehennem olabilir" dedi.

"BAKIŞLARI VAHŞİYDİ"

Paris 2024 yarı finalini anlatan İtalyan voleybolcu, "Bakışları kötü, vahşiydi. Kelimenin tam anlamıyla dişlerini gösteriyorlardı. Kükrüyorlardı. Biz ise gülümseyerek oynadık, sakinliğimizi koruduk. Onları surat ifadelerimizle değil, oyunumuzla yendik" ifadelerini kullandı.

"KAPLAN YÜZLERİ KEDİYE DÖNDÜ"

Danesi, maç ilerledikçe Türk oyuncuların agresifliğinin sonuç vermediğini savunarak, "Kaplan yüzleri, koz kartını ortaya koyan bir rakip karşısında sırılsıklam olmuş kedi yavrularına dönüştü" yorumunu yaptı.