Haberler

Sizinle gurur duyuyoruz! Filenin Sultanları Dünya ikincisi

Sizinle gurur duyuyoruz! Filenin Sultanları Dünya ikincisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sizinle gurur duyuyoruz! Filenin Sultanları Dünya ikincisi
Haber Videosu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya'ya 3-2 kaybetti. Milliler, bu sonuçla birlikte ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası final maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.

ALTIN SETTE KAYBETTİK

Maçın başından bu yana çekişmeli geçen karşılaşma setlerde oluşan 2-2'lik skorun ardından karar setine kaldı. Millilerimiz, altın seti 15-8 kaybetti ve İtalya'ya 3-2 yenilerek dünya ikincisi oldu.

İLK GÜMÜŞ MADALYA

Bu sonuçla birlikte Ay-yıldızlılar, Dünya Şampiyonası tarihinde ilk gümüş madalyasını kazanmayı başardı.

Setler: 25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8

Süre : 1 saat 46 dakika (25, 17, 28, 23, 13)

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Cansız bedenini ablası bulmuştu! Estetisyenin ölüm nedeni belli oldu

Estetisyenin ölümünde sır perdesi aralandı
Haberler.com
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıBirekeni Birekeni:

Bu ülkeyi kuranlar baldırı çıplaklar değil, Atatürk'ün annesi gibi, eşi Latife hanım gibi Halide Edip gibi tesettürlü anneler ve onların evlatlarıdır. Bu ülkenin sahipleri müslumanlardir.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİR İSLAM DEVLETİ DEĞİLDİR HİÇBİR ZAMANDA OLMAYACAKDIR İZİN VERMEYİZ.

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıMGk:

JY Chp adayları bile Camiden çıkmıyor en çok ben Müslümanım diye ortada geziyor bence bu kadar emin olma

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSadi:

Çokta tınımda

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Alacağımız maçı Ebrar da ısrar eden son sette vargayı sonda oynatan teknik adam yüzünden kaybettik bence adam maçı kaybetmemiz için bunu yaptı zaten teknik adamın eşi karşı takımın oyuncusu diye duydum, maalesef bu adamla olmaz, tebrikler filenin sultanları

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Teşekkürler İtalya , bu sevinci yaşatmadığın için kutluyoruz..

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Bulut :

Canınız sağ olsun. Buraya kadar gelmekte büyük başarı. Rakip İtalya'da çok güçlü bir takım. Onları bu kadar zorlamanız bile başarıdır. Emeğinize sağlık hepinizin.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinde eşiyle birlikte gördüğü kişiyi öldüren başkomiser serbest

Evde eşiyle birlikte yakaladığı adamı öldüren başkomiser serbest
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Manifest tepkisi: Haklarında işlem yapılmalı

Erdoğan'ın başdanışmanından çok sert Manifest tepkisi
Cevdet Yılmaz: 3 yıllık yol haritasını şekillendiren OVP'yi yarın açıklıyoruz

Gözler yarın saat 09.00'da! 3 yıllık yol haritası belli oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.