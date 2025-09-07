Sizinle gurur duyuyoruz! Filenin Sultanları Dünya ikincisi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası final maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.

ALTIN SETTE KAYBETTİK

Maçın başından bu yana çekişmeli geçen karşılaşma setlerde oluşan 2-2'lik skorun ardından karar setine kaldı. Millilerimiz, altın seti 15-8 kaybetti ve İtalya'ya 3-2 yenilerek dünya ikincisi oldu.

İLK GÜMÜŞ MADALYA

Bu sonuçla birlikte Ay-yıldızlılar, Dünya Şampiyonası tarihinde ilk gümüş madalyasını kazanmayı başardı.

Setler: 25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8

Süre : 1 saat 46 dakika (25, 17, 28, 23, 13)