Sizinle gurur duyuyoruz! Filenin Sultanları Dünya ikincisi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya'ya 3-2 kaybetti. Milliler, bu sonuçla birlikte ikinci olarak gümüş madalya kazandı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası final maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.
ALTIN SETTE KAYBETTİK
Maçın başından bu yana çekişmeli geçen karşılaşma setlerde oluşan 2-2'lik skorun ardından karar setine kaldı. Millilerimiz, altın seti 15-8 kaybetti ve İtalya'ya 3-2 yenilerek dünya ikincisi oldu.
İLK GÜMÜŞ MADALYA
Bu sonuçla birlikte Ay-yıldızlılar, Dünya Şampiyonası tarihinde ilk gümüş madalyasını kazanmayı başardı.
Setler: 25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8
Süre : 1 saat 46 dakika (25, 17, 28, 23, 13)