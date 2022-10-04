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Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası Son 16 Turu'na galibiyetle başladı

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Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası Son 16 Turu'na galibiyetle başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası Son 16 Turu ilk maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası Son 16 Turu ilk maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti. Dünya Şampiyonası'nda üst üste 5. galibiyetine imza atan millilerde Eda 15, Hande ve Zehra 12'şer, Ebrar 11, Saliha 7, Cansu 4, Meliha ve Meryem 1'er sayıyla oynadı. Milliler, Dünya Şampiyonası F Grubu'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 18.30'da Kanada ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası Son 16 Turu'na galibiyetle başladı

MAÇTAN DETAYLAR

Salon: Lodz Spor Arena

Hakemler:

Andrea Puecher (İtalya), Andrew Cameron (Kanada)

Türkiye:

Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Meryem, Elif, Meliha)

Almanya:

Kstner, Janiska, Weitzel, Stigrot, Orthmann, Schölzel, Pogany (L) (Drewniok, Emonts, Strubbe, Alsmeier)

Setler:

25-21, 25-18, 25-21

Süre:

1 saat 13 dakika (25,25,23)

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası Son 16 Turu'na galibiyetle başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Dünya Şampiyonası voleybol Almanya Spor Haberler

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