Filenin Sultanları'na kaybeden Japonlar hüngür hüngür ağladı

Tarihi dostluk bağlarıyla birbirine bağlı olan Türkiye ve Japonya, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda parkede kozlarını paylaştı.

3-1'LİK GALİBİYET

Filenin Sultanları, güçlü rakibi Japonya'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek turnuvadaki iddiasını sürdürdü. Mücadelede etkili servisler ve kritik anlarda gelen sayılar galibiyetin anahtarı oldu.

JAPON OYUNCULAR AĞLADI

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Japonya Milli Takımı oyuncuları duygusal anlar yaşadı. Bazı sporcuların gözyaşlarına hakim olamadığı görülürken, bu görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.