Filenin Sultanları'na kaybeden Japonlar hüngür hüngür ağladı

Tarihi dostluk bağlarıyla birbirine bağlı olan Türkiye ve Japonya, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda parkede kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşma sonrası Japonya milli takımının oyuncuları hüngür hüngür ağladı.
3-1'LİK GALİBİYET
Filenin Sultanları, güçlü rakibi Japonya'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek turnuvadaki iddiasını sürdürdü. Mücadelede etkili servisler ve kritik anlarda gelen sayılar galibiyetin anahtarı oldu.
JAPON OYUNCULAR AĞLADI
Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Japonya Milli Takımı oyuncuları duygusal anlar yaşadı. Bazı sporcuların gözyaşlarına hakim olamadığı görülürken, bu görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.