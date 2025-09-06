Haberler

Filenin Sultanları'na kaybeden Japonlar hüngür hüngür ağladı

Filenin Sultanları'na kaybeden Japonlar hüngür hüngür ağladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Filenin Sultanları'na kaybeden Japonlar hüngür hüngür ağladı
Haber Videosu

Tarihi dostluk bağlarıyla birbirine bağlı olan Türkiye ve Japonya, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda parkede kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşma sonrası Japonya milli takımının oyuncuları hüngür hüngür ağladı.

Tarihi dostluk bağlarıyla birbirine bağlı olan Türkiye ve Japonya, Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda parkede kozlarını paylaştı.

3-1'LİK GALİBİYET

Filenin Sultanları, güçlü rakibi Japonya'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek turnuvadaki iddiasını sürdürdü. Mücadelede etkili servisler ve kritik anlarda gelen sayılar galibiyetin anahtarı oldu.

JAPON OYUNCULAR AĞLADI

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Japonya Milli Takımı oyuncuları duygusal anlar yaşadı. Bazı sporcuların gözyaşlarına hakim olamadığı görülürken, bu görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

Filenin Sultanları, bu kez ağlattı

Filenin Sultanları, bu kez ağlattı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Görüntü Irak'tan değil Paris'ten! Barzani 'Kürtler için tarihi bir gün' dedi, Şivan Perwer coştu

Barzani "Kürtler için tarihi bir gün" dedi, Şivan Perwer coştu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıahmetvelierdem500:

kıyamam

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aleyna Tilki: Her gün pedagoga ifade veriyordum, üç bakanlık devreye girdi

Bilinmeyen hastalığını açıkladı: Bedenim tamamen kilitlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.