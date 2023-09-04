Filenin Sultanları, Brüksel'i Erik Dalı ile salladı! Müziği duyan Hollandalılar yerinde duramadı

Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları, Brüksel'de tarihi zaferin sevincini Erik Dalı oynayarak kutladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'nin milli voleybolcularla birlikte oynadığı anlar büyük ilgi gördü. Öte yandan turnuvayı 3. olarak tamamlayan Hollanda Milli Takımı da Erik Dalı'na eşlik etti.

Brüksel'de Sırbistan'ı yenerek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, büyük zaferi coşkuyla kutladı. Milli voleybolcular, Erik Dalı oynarken A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'nin onlara eşlik ettiği anlar binlerce izlenme aldı. Turnuvayı 3. bitiren Hollanda Milli Takımı'nın da Erik Dalı oynadığı anlar büyük ilgi gördü.

HOLLANDALILAR YERİNDE DURAMADI

Öte yandan Avrupa Şampiyonası'nda 3. olan Hollanda Milli Takımı'nın voleybolcularının da Erik Dalı çalınca oynaması herkesi şaşırttı.

İTALYAN HOCA GÖBEK ATTI

Maçtan sonra adeta eğlencenin dibine vuran A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda İtalyan hoca da göbek atarak eğlendi. O anlar sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.