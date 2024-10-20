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Filenin Dadaşları 3. Maçta Galip Geldi

Filenin Dadaşları 3. Maçta Galip Geldi
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Erzurum Gençlik Spor Müdürlüğü Voleybol Kulübü, TVF 2. Lig'de oynadığı üçüncü maçta Van Tuşba Voleybol Kulübü'nü 3-0 yenerek üçüncü galibiyetini elde etti. Antrenör Mehmet Kırık, maç sonu değerlendirmesinde oyuncularını kutladı ve hedeflerinin play-off olduğunu belirtti.

Filenin Dadaş'ları bu hafta çıktıkları 3.maçtan 3.galibiyetlerini aldılar.

TVF 2.Lig maçlarının oynandığı üçüncü hafta müsabakalarında Erzurum Gençlik Spor Müdürlüğü Voleybol kulübü kendi saha ve seyircisi önünde rakip Van Tuşba Voleybol kulübünü etkili oyunuyla 3-0 yenmeyi başardı.

Ligin iki güçlü ekibinin karşılaştığı müsabakada Erzurum ekibi ilk seti 25-22 ikinci seti 25-20 üçüncü seti ise 25-17 alarak maçı 3-0 kazandı.

Oldukça çekişmeli geçen müsabakada iki takım sporcularının bir birlerine centilmence yaklaşmaları dikkatlerden kaçmadı.

Maç sonu açıklama yapan Antrenör Mehmet Kırık, "Zor bir maç oldu iki güçlü ekip karşı karşıya geldi biz her maça final havası içinde çıkıyoruz, bu müsabakanın da zorluğunun farkındaydık, oyun disiplininden kopmadan mücadele ederek maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardık oyuncularımı kutluyorum. Ayrıca bizleri yalnız bırakmayan seyircimize de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hedefimiz inşallah play-off. Başarmak istiyoruz' dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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