Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası'nda rahat turladı

Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Burkina Faso'yu 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Galibiyet gollerini Amad Diallo, Yan Diomande ve Bazoumana Toure kaydetti. Fildişi Sahili, çeyrek finalde Mısır ile karşılaşacak.

FİLDİŞİ Sahili, Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Burkina Faso'yu 3-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Fildişi Sahili ile Burkina Faso karşılaştı. Stade de Marrakech'de TSİ 22.00'de başlayan mücadelede Sudan Cumhuriyeti'nden Mahmood Ismail düdük çaldı. Karşılaşmanın büyük bölümünde rakibine üstünlük kuran Fildişi Sahili, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu. Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren golleri 20'nci dakikada Amad Diallo, 32'nci dakikada Yan Diomande ve 87'nci dakikada Bazoumana Toure kaydetti.

Öte yandan, Fildişi Sahili'nde Çaykur Rizesporlu Yahia Fofana 90 dakika, Trabzonsporlu Christ Inao Oulai ise 81 dakika süre alırken, RAMS Başakşehirli Christopher Operi karşılaşmada görev yapmadı.

Bu sonucun ardından Fildişi Sahili adını çeyrek finale yazdırdı. Burkina Faso ise turnuvaya veda etti. Fildişi Sahili, çeyrek finalde Mısır ile karşı karşıya gelecek.

