Fikret Orman, Dursun Özbek'i açık açık uyardı

Olağanüstü seçime giden Beşiktaş'ta eski başkanlardan Fikret Orman, Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'a özel açıklamalar yaptı. Orman, Galatasaray başkanı Dursun Özbek'e dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

"STADI YAPMASAYDIK HAVLU ATMIŞTIK"

Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde;

"Rakiplerimizden biri stadını kendi yaptı, diğerinin stadını devlet yaptı. Biz de stadı yapmak zorundaydık. Benim de stadyum yapma hayalim vardı. Stadı yapmasaydık, o gün havlu atmıştık. Hem marka değerini yükselttik, hem de gelir elde ettik. Gelen parayı Beşiktaş'ı yaşatmak için kullandık. Allah da yardım etti çok güzel bir stat yaptık. Dünyanın en güzel yerinde, en güzel statlardan birini yaptık. Roma'daki Kolezyum tarzı rahatsız etmeyen bir yapı. En iyi ürünler kullanıldı bu statta.

"DÜNYA'NIN EN GÜZEL STADI, MUTLU OLALIM"

2026 ve 2027 için yine final verdiler. Bunlarla mutlu olacağımıza, Beşiktaş'ta mutsuz olunması için uğraş var. Fenerbahçe ve Galatasaray stadı ile alakalı kendi taraftarlarının konuştuğunu gördün mü? Ya dünyanın en güzel stadı, mutlu olalım! O zaman yıkın ve yenisini yapın, yapabiliyorsanız!

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ BİZİZ"

Türkiye'nin en büyük kulübü, en eski camiasıyız. Duruşu olan camiayız! Bizden başka kimse Fenerbahçe maçına çıkmamazlık yapamazdı! "İnsanlar o maça çıkmayın, 20 sene şampiyon olmayın. Bu şeref size yeter" dediler. Üç ay sonra bizi paket ettiler. Devlet Bahçeli ile konuştum, kongre üyemiz. İyi Beşiktaşlı kendisi. Azerbaycan'da maç yapmak istiyordum, oraya gitmiştim. İran'da Traktor ile maç yapmak istiyordum. Devlet Bey'e de durumu anlattım. Top oynuyoruz, 11 tane çocuğun oynadığı bir oyun. Kamuoyu ve devlet baskısına gerek yoktu. Ben şahsi olarak çok baskı gördüm. O maça çıkmadık, çok bedel ödediğim düşünüyorum. O maç, bir sonucun başlangıcıydı. Ondan evvel çok şey başlamıştı. Çin'e giderken THY'den uçak kiraladık. '500 bin dolar ödeyin, 250 bin dolar mahsup ederiz' dediler. Sonra mahsup etmediler, uçak vermediler bize. Nelerle uğraştık, neyse...

"ÇİN'E SAKIN GİTME DURSUN BAŞKAN"

Dursun Özbek geçen hafta 'Çin'e gideceğiz' dedi. 2017'de biz gittik, ben mahkemeliğim! Çin yüzünden! Dursun Başkan'a da söyleyeyim, sakın gitmeyin Çin'e! Size de dava açarlar! İki maç oynayacakmışız, neden bir maç oynamışız, neden gitmişiz, dava açtılar! İcra Kurulu Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kararıyla bir maç oynadık, bunun nedeni de Şenol Güneş'in dönmek istemesi! Stat duvarları iki kere boyandı diye de mahkemeliğim! Benimle birlikte Çin'e gelen yönetici, beni Çin ile alakalı mahkemeye veren yönetim kurulunda! Erdal Torunoğulları, benimle Çin'e geldi ama beni mahkemeye veren heyetin içinde yok mu?

"AZİZ YILDIRIM VE DURSUN ÖZBEK GİBİ DEĞİLİM"

Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek seçim kaybetti. Ben seçim kaybetmedim, Beşiktaş'ı bıraktım. Benim başkanlıkla hava, civam yok! Arabamı bile kendim kullanarak geldim buraya. Beşiktaş'ta taraftar ve sosyal medyanın kulübü yönetme arzusu, ayrıca kongrelerde yapılanlar için çalıştay olmalı. Beşiktaş kendi içinde bunu yapmalı."