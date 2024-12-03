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Fikret Orman, Beşiktaş başkanlığına aday olup olmayacağını canlı yayında açıkladı

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Olağanüstü seçime giden Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman, katıldığı programda aday olup olmayacağına yönelik açıklama yaptı. Orman, "Ben cepteki kuşum. Kimsenin aday olmadığında ateşten gömlek giydim. Her zaman buradayım ve bir yere gittiğim de yok. Öyle bir durum olursa, gelirim. Sıkıntı yok. Aday çıkmazsa, Beşiktaş'ı kimseye bırakmam ve gelir bunları düzeltiriz. Mayıs ayında kimse aday olmazsa aday olurum" dedi.

Olağanüstü seçime giden Beşiktaş'ta eski başkanlardan Fikret Orman, Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'a özel açıklamalar yaptı. Orman, aday olup olmayacağına yönelik de konuştu.

"SERDAL ADALI'YA BIRAKACAKTIM"

Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde;

"Serdal Adalı'nın asla arkadan iş çevirme huyları yoktur. Başkanlığı ona bırakmayı söyledim. Bülent Yıldırım'ın yönetimiyle ligi bitirdik, oradan sonra da kumpaslar başladı. Çatalca'da çalışacak adam, sonra stadın oraya gelecek pankart açacak! Bunları kimin yaptırdığını biliyorum. Üzüldüğün için gidiyorsun, sonra yapasın gelmiyor. Serdal Adalı 'Beraber geldik, beraber gideriz. Ben öyle iş çevirmem' dedi. Delikanlı adamdır, site kurdurtup küfür ettirtmez. Dümdüz bir adamdır, stratejik hatalar yapabilir ama doğrularını bir tarafa götürmez.

Fikret Orman, Beşiktaş başkanlığına aday olup olmayacağını canlı yayında açıkladı

"BEN CEPTEKİ KUŞUM"

  • Daha önce ' Beşiktaş'ın bana ihtiyacı olduğunda gelirim' dediniz. Şimdi neden gelmiyorsunuz?

Ben cepteki kuşum. Kimsenin aday olmadığında ateşten gömlek giydim. Her zaman buradayım ve bir yere gittiğim de yok. Öyle bir durum olursa, gelirim. Sıkıntı yok. Aday çıkmazsa, Beşiktaş'ı kimseye bırakmam ve gelir bunları düzeltiriz.

"KİMSE ADAY OLMAZSA MAYIS AYINDA ADAY OLURUM"

Mayıs ayında kimse aday olmazsa aday olurum. Kartal Yuvası'na gideceğiz ve alışveriş yapacağız. Beşiktaş'ın gelire ihtiyacı var. Bu işlerin altından kalkacağız. Herkes alışveriş yapacak. Derbiye çok talep var, fiyatlar güzel. Sakın olay çıkmasın! Kulübümüze sahip çıkacağız, bunları aşacağız. Beşiktaş'a başkan olduğumda kulüp daha kötü durumdaydı.

Fikret Orman, Beşiktaş başkanlığına aday olup olmayacağını canlı yayında açıkladı

"TUNCAY ÖZİLHAN VE CEMİL KAZANCI GELSİN, ADAY OLSUN"

Çalıştay yapabiliriz. Serdar Bilgili gelsin; çok akıllı ve düzgün adamdır. Fenerbahçe'ye Ali Koç başkan. Tuncay Özilhan gelsin ve başkan olsun. Forbes'ta gördüm; Cemil Kazancı en zengin insanlardan biri. Eskiden başkan olmak istiyordu, şimdi olmak istemez belki. Beşiktaşlıyız, birbirimizin elinden tutmalıyız. Serdar Adalı çok iyi adamdır, Hüseyin Yücel de yapar.

"EMRE KOCADAĞ NE YAPMIŞ?"

Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı ciddi adaylar. Bunun dışında aday görmedim. Emre Kocadağ, bizde altı sene yöneticilik taptı, ne icraatını gördün? Şimdi topu çevirmeyelim. Mağazacılık ve sonra transfer komitesini verdik. Sonra yaptıkları transferlerden beni şikayet ettiler. Onları unutur muyum? Beşiktaş'ta başkanlık kovalamıyorum.

Fikret Orman, Beşiktaş başkanlığına aday olup olmayacağını canlı yayında açıkladı

"BEŞİKTAŞLILAR DİKKATLİ OLUN"

Beşiktaşlılar dikkatli olun, kimse birbirini üzmesin! Fenerbahçe, bizim misafirimiz ve onları en iyi şekilde ağırlayacağız. Bizi birbirimizle kavga ettirmek isteyenlere aldırış etmeyin. Beşiktaş centilmenliktir. Maçı kazanacağımıza inanıyorum. Fenerbahçe'yi çok orada yendik. Fenerbahçe de bizi çok yenmiş olabilir. Davalar bitene kadar maçlara gitmeyeceğim. 2-3 aya kadar hepsi biter. Bu davalara bakmak sinir sistemimi bozuyor. Sekiz sene işe gitmedim, bunun karşılığında ultrason cihazı, yok duvar iki kere boyandı, boru... Bunlar geçici şeyler ama bende çok tahribat yarattı.

"FENERBAHÇE'Yİ YENERİZ"

Beşiktaş, ligin lideri olan takımı 5-0 yendi! Hafta sonu Fenerbahçe'yi de yeneriz! Gelirken mesajları da okudum, Hüseyin Yücel maaşları da ödemiş. Hüseyin Yücel, Beşiktaş'a hizmet ediyor. Biz de onun yanındayız! Hüseyin ayrıca arkadan iş çevirine, birine küfür ettiren, bağırtan arkadaş değildir!

"HÜSEYİN 'ALAYINA GİDER' DEMİŞ"

Hüseyin Yücel "Domates, biber alayına gider" demiş. Kendi açısından doğru bir şey. "Paraları bana ödetip, sonra çıkmayın ortaya" diyor aslında.

Fikret Orman, Beşiktaş başkanlığına aday olup olmayacağını canlı yayında açıkladı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEnsar Tayfur:

Fikret orman paralar nerede

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Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Hüseyin Yücel hodri meydan, mayısı beklemeyin adaylığınızı açıklayın diyor bu kimse aday olmazsa mayıs ayında aday olurum diyor. İşler kötü giderse kimse cesaret edemedi ben elimi taşın altına koydum diyecek. Olaki işler düzelirse imajını düzeltmiş olacak

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