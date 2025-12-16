FIFA yılın 11'ini açıkladı: Yıldız ismin eşinden tepki dolu paylaşım
Brezilyalı futbolcu Raphinha, geçtiğimiz sezon 64 maçta 62 golle oynadığı halde FIFA tarafından açıklanan yılın ilk 11'inde yer almadı. Bu duruma tepki gösteren Raphinha'nın eşi Natalia Rodrigues, sosyal medya hesabından sitem dolu bir paylaşım yaparak, ''Bu sezon 64 maçta 62 gol katkısı performansı sergileyen Raphinha neden FIFA Yılın 11'inde yok? Yoksa basketbolcu mu zannettiniz? Bu adaletsizlik!'' ifadelerini kullandı.
- Brezilyalı futbolcu Raphinha, FIFA tarafından açıklanan yılın ilk 11'inde yer almadı.
- Raphinha'nın eşi Natalia Rodrigues, FIFA'nın yılın 11'inde Raphinha'nın yer almamasına sosyal medyada tepki gösterdi.
- FIFA'nın yılın ilk 11'inde Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Pacho Willian, Virgil Van Dijk, Nuno Mendes, Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha, Pedri, Lamine Yamal ve Ousmane Dembele yer aldı.
Barcelona'da geçtiğimiz sezon 64 maçta 62 gole katkı yapan Brezilyalı futbolcu Raphinha, FIFA tarafından açıklanan yılın ilk 11'inde yer almadı
EŞİ HEMEN HAREKETE GEÇTİ
Yılın ilk 11'inin açıklanmasının hemen ardından Brezilyalı yıldızın eşi Natalia Rodrigues, sosyal medya hesabından sitem dolu bir paylaşım yaptı.
"BASKETBOLCU MU ZANNETTİNİZ?"
FIFA'ya tepki gösteren Rodrigues, "Bu sezon 64 maçta 62 gol katkısı performansı sergileyen Raphinha neden FIFA Yılın 11'inde yok? Yoksa basketbolcu mu zannettiniz? Bu adaletsizlik!" ifadelerini kullandı.
Raphinha'nın yer almadığı FIFA Yılın İlk 11'i şu şekilde:
Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Pacho Willian, Virgil Van Dijk, Nuno Mendes, Cole Palmer, Jude Bellingham, Vitinha, Pedri, Lamine Yamal, Ousmane Dembele