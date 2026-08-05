Ürdün Prensi'nden FIFA'ya şantaj suçlaması

FIFA'nın eski başkan yardımcısı Prens Ali bin El Hüseyin, Gianni Infantino liderliğindeki FIFA'yı eleştirerek, Ürdün Milli Takımı'nın alamadığı ödül parası konusunu bir tür şantaj olarak nitelendirdi.

FIFA'nın Ürdünlü eski başkan yardımcısı Prens Ali bin El Hüseyin, BD merkezli X şirketinin sosyal medy platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "FIFA ile ilgili sorunların ardı arkası kesilmiyor. İşe, bir futbol federasyonu perspektifinden, özellikle de Dünya Kupası'na ilk kez katılan Ürdün'ün bakış açısından bu sorunların neler olduğunu açıklığa kavuşturarak başlayayım." ifadelerini kullandı.

2026 Dünya Kupası'nda yaşanan sorunlara da değinen Prens Ali, şunları kaydetti:

"Federasyon bütçesi kısıtlı olan küçük bir ülkeyiz ve çok büyük engellerle mücadele etmek zorunda kaldık. İlk olarak, taraftarlarımızın ABD'ye girişiyle ilgili sorunlar yaşadık. Biletleri olmasına rağmen ki bu biletlerin fahiş fiyatlarla satıldığını da biliyoruz, hepsine vize verilmedi. İkinci olarak, turnuvaya katılımımız nedeniyle FIFA aracılığıyla ABD hükümeti tarafından vergilendiriliyoruz. Oysa bu para oyunculara ve teknik ekibe gitmeliydi. Kanada ve Meksika'da maç yapan ve kamp kuran takımlar için durum böyle değildi; ancak biz ABD'de bulunduğumuz için, katılımımızdan ötürü bu ağır vergi maliyetleriyle karşı karşıya kaldık. Üçüncü olarak, bir FIFA organizasyonu olan Katar'daki Arap Kupası'nda oyuncularımızın hak ettiği ödül parasını aralık ayından beri bekliyoruz. Takımımızın finale yükselmesi karşılığında alması gereken para henüz ödenmedi; üstelik FIFA, kasasında ne kadar büyük miktarda rezerv bulunduğuyla övünmeye devam ediyor."

Infantino'yu eleştiren Prens Ali, "Sorunun temelinde liderlik anlayışının yattığı açık. FIFA aylardır bu ve diğer konularda bize yardım etmeyi reddediyordu; ta ki Dünya Kupası sırasında bana, Infantino'ya destek vermem halinde federasyonumuza yardım konusunda büyük bir adım atılacağı sözlü olarak iletilene dek. Ürdün olarak etik değerleri savunmakla gurur duyuyoruz. Kendisine daha önce destek vermedik, şimdi de kesinlikle vermeyeceğiz. Ancak tüm bu durum bir şantaj niteliği taşıyor ve biz buna boyun eğmeyi reddediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA