UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 11 Aralık Perşembe günü İsviçre'nin FC Basel ve İngiltere'nin Aston Villa takımları arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi müsabakasını yönetecek.

İsviçre'nin Basel şehrindeki St. Jakob-Park Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak olan müsabakada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Karşılaşmada Cihan Aydın dördüncü hakem, Michael Fabbri (İtalya) VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak. - İSTANBUL