FIFA Kokartlı Hakem Halil Umut Meler, Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Görev Alacak

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 3. kez Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşmasında görev alacak.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasının kapanış maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe, pazar günü saat 20.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

İzmir bölgesi hakemi Halil Umut Meler, iki takım arasında bugüne kadar iki karşılaşmada düdük çaldı. Söz konusu maçları bordo-mavililer kazandı.

Meler, bu sezon ayrıca iki kez Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbide de görev aldı.

Halil Umut Meler'in yönettiği Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmaları şöyle:

24.12.2022

Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 0 (Süper Lig)

25.11.2018

Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 1 (Süper Lig) - İSTANBUL