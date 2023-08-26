FIFA, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı'nı 90 gün görevden uzaklaştırdı

FIFA, Kadınlar Dünya Kupası 2023 finalini kazanan İspanya'nın futbolcusu Jennifer Hermoso'ya uygunsuz harekette bulunan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'i 90 gün görevden uzaklaştırdı.

FIFA Disiplin Komitesi, Rubiales'in Kadınlar Dünya Kupası finalinde bir oyuncuyu rızası olmadan öpmesini içeren davranışlarına soruşturma kararı aldığını açıklamıştı. FIFA, bugün Rubiales'in kendisine karşı 'açılan disiplin soruşturmasının sonucunu beklemek üzere' 90 gün süreyle görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

FIFA, HEM RUBIALES'E HEM DE FEDERASYONA 2 TALİMAT VERDİ

FIFA açıklamasında "FIFA Disiplin Yasası (FDC), bugün Luis Rubiales'in ulusal ve uluslararası düzeyde futbolla ilgili tüm faaliyetlerden geçici olarak uzaklaştırılmasına karar verdi. Bugünden itibaren geçerli olacak bu uzaklaştırma, Luis Rubiales hakkında 24 Ağustos Perşembe günü açılan disiplin soruşturmasını beklemek üzere 90 günlük bir ilk süre içindir" dedi.

FIFA ayrıca Rubiales'e kendisi veya üçüncü şahıslar aracılığıyla, İspanyol milli futbol takımının profesyonel oyuncusu Jennifer Hermoso veya yakın çevresi ile temas kurmaktan veya temas kurmaya teşebbüs etmekten kaçınma talimatı verdi. Açıklamada ayrıca İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'na (RFEF) Jennifer Hermoso ve yakın çevresi ile temastan kaçınmaları talimatını verdi.