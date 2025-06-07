FIFA Hakemi Mehmet Türkmen, Faroe Adaları - Estonya U21 Maçında Düdük Çalacak
FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Faroe Adaları ile Estonya arasında oynanacak UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu müsabakasında görev alacak. Karşılaşma, bugün Klaksvik'teki Djupumyra Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak.
FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, bugün Faroe Adaları ile Estonya arasında oynanacak UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu müsabakasında düdük çalacak.
Faroe Adaları ile Estonya U21 takımları arasında oynanacak karşılaşma, Faroe Adaları'nın Klaksvik şehrindeki Djupumyra Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak.
Müsabakada Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Göktuğ Hazar Erel üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor