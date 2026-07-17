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2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan takım şampiyonluk yüzükleri alacak

2026 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan takım şampiyonluk yüzükleri alacak
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FIFA, 2026 Dünya Kupası finali Arjantin-İspanya maçının kazananına turnuva tarihinde ilk kez şampiyonluk yüzüğü takdim edileceğini açıkladı. Yüzükler 2026 adet üretilecek, 30'u takıma verilecek, kalanı taraftarlara satılacak.

FIFA, pazar günü Arjantin ile İspanya arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası final mücadelesinin kazananına turnuva tarihinde ilk kez şampiyonluk yüzüğü takdim edileceğini açıkladı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon 19 Temmuz Pazar günü New Jersey Stadyumu'nda oynanacak Arjantin - İspanya maçı ile belli olacak. FIFA, kazanan takıma, NBA ve NFL gibi turnuvalarda ödül olarak da kullanılan şampiyonluk yüzüğünün verileceğini bildirdi. Sadece 2026 adet olarak üretilecek olan yüzüğün 30'u kazanan takıma verilecek. 1.996 tanesi ise dünya çapındaki taraftarlara resmi lisanslı ürün olarak sunulacak.

FIFA, yüzüğün bir tarafında FIFA Dünya Kupası işlemesinin olacağını, diğer tarafın ise kazanan takıma özel olarak kişiselleştirileceğini açıkladı. Ayrıca her yüzüğün ayrı ayrı numaralandırılacağı ve kişiye özel olarak hazırlanarak orijinallik sertifikasıyla birlikte teslim edileceği duyuruldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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