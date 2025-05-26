FIFA'dan Süper Lig'de küme düşen Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı

Geçtiğimiz hafta Süper Lig'e veda eden Sivasspor'a bir kötü haber de FIFA'dan geldi.

3 DÖNEM TRANSFER YASAĞI

FIFA, Sivasspor'a transfer yasağı cezası verildiğini açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, Sivasspor'a 3 dönem boyunca transfer yasağı verildiği belirtildi. Bu karar doğrultusunda Sivasspor'un 2026-2027 sezonun devre arasına kadar transfer yapma şansı kalmadı.

Süper Lig'de 37. hafta sonunda 35 puanı bulunan Sivasspor, 17. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar, gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.