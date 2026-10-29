FIDE, 2026 Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nı İstanbul'a verdi

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE), 2026 Dünya Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenleneceğini açıkladı. Dünya satrancının en büyük buluşmalarından birisi olan şampiyona, 25-31 Aralık 2026 tarihlerinde İstanbul'da, Türkiye Satranç Federasyonu'nun ev sahipliğinde yapılacak.

FIDE Konseyi, Türkiye Satranç Federasyonu yönetimiyle yürütülen görüşmelerin ardından 2026 şampiyonasının ev sahibi olarak Türkiye'yi belirlediğini açıkladı.

Her yıl aralık ayının son haftasında düzenlenen Dünya Hızlı ve Yıldırım Şampiyonası, dünyanın en prestijli satranç organizasyonları arasında yer alıyor.

Açık ve kadınlar kategorilerinde iki ayrı dünya şampiyonluğunun belirlendiği şampiyonaya dünya klasmanının en üst sıralarındaki sporcular katılıyor; yarışmalar milyonlarca satranç izleyicisi tarafından canlı olarak takip ediliyor.

Şampiyonanın son dört edisyonu Almatı (2022), Semerkant (2023), New York (2024) ve Doha'da (2025) yapıldı. 2025 yılında Doha'da düzenlenen son şampiyonada 1 milyon Euro'nun üzerinde ödül dağıtıldı; aralarında dünyaca ünlü Magnus Carlsen, Gukesh Dommaraju, Fabiano Caruana, Ian Nepomniachtchi, Praggnanandhaa Rameshbabu ve Nodirbek Abdusattorov'un da bulunduğu, dünyanın dört bir yanından 360'tan fazla üst düzey sporcunun yarıştığı şampiyonada Türkiye'yi Yağız Kaan Erdoğmuş ve Ediz Gürel temsil etti. Doha'da Magnus Carlsen hem hızlı hem yıldırım dalında dünya şampiyonu olurken, kadınlarda hızlı satranç şampiyonluğunu Aleksandra Goryachkina, yıldırım şampiyonluğunu Bibisara Assaubayeva kazandı. Dünya klasmanının en üst sıralarındaki sporcuların 2026'da da İstanbul'da yarışması bekleniyor.

İlk kez Türkiye'de düzenlenecek olan Dünya Hızlı ve Yıldırım Şampiyonası, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Türkiye Satranç Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Dr. Enes Efendioğlu, FIDE tarafından duyurulan bu şampiyonayı şu sözlerle değerlendirdi:

"Dünyanın en iyi satranç sporcularını yılın son haftasında İstanbul'da ağırlayacağız. Bu, Türk satrancı için büyük bir onur ve aynı zamanda büyük bir sorumluluk. FIDE'ye bize duyduğu güven için, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Dr. Osman Aşkın Bak'a da ev sahipliğinin ülkemize kazandırılması noktasında verdiği destek için teşekkür ediyorum. Şampiyona, sporcularımızın dünyanın en iyileriyle aynı salonda yarışmasına, çocuklarımızın ve gençlerimizin de bu sporcuları yakından izlemesine imkan verecek. Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarındaki tecrübesini satrançta da en iyi biçimde ortaya koyacağız."

Şampiyonanın salonu, programı, akreditasyon ve izleyici bilgileri önümüzdeki haftalarda Türkiye Satranç Federasyonu'nun resmi kanallarından duyurulacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı