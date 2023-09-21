FIBA Kıtalararası Kupa Singapur'da Başladı

Bu sene 33. kez düzenlenen Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kıtalararası Kupa Singapur'da oynanan iki maçla başladı. İlk defa 6 takımla gerçekleşen kupa, farklı kıtalardan gelen şampiyon takımları bir araya getiriyor. Bugün oynanan maçlarda Telekom Baskets Bonn ve Al Ahly galip geldi. İlerleyen günlerde diğer maçlar da oynanacak.