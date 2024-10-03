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FIBA Kadınlar Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe Opet

FIBA Kadınlar Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe Opet
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FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında EuroCup finalisti Beşiktaş'ı 79-63'lük skorla mağlup eden EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Opet, kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla birlikte üst üste ikinci kez hem EuroLeague hem de Süper Kupa'yı kazanmayı başardı.

FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Opet ile finalisti Beşiktaş, yaşanan olaylar nedeniyle ertelenen maçta karşı karşıya geldi.

SÜPER KUPA'DA ZAFER FENERBAHÇE'NİN

Çarşamba akşamı başlayan ancak tribün olayları nedeniyle perşembe gününe ertelenen ve kaldığı yerden devam eden maçta Beşiktaş'ı 79-63 mağlup eden Fenerbahçe Opet, kupanın sahibi oldu.

FIBA Kadınlar Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe Opet

PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot: Fenerbahçe Opet 16-16 Beşiktaş

2. Periyot: Fenerbahçe Opet 33-37 Beşiktaş

3. Periyot: Fenerbahçe Opet 55-51 Beşiktaş

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ DOUBLE

Sarı lacivertliler, üst üste ikinci sezonda da hem EuroLeague hem de Süper Kupa'yı kazanma başarısı göstermiş oldu.

FIBA Kadınlar Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe Opet

NE OLMUŞTU?

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçta son EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe ile EuroCup finalisti Beşiktaş, dün karışı karşıya gelmişti. Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında skor4-2 Fenerbahçe lehine iken her iki tribünden de atılan meşale ve yabancı cisimler nedeniyle takımlar hakem kararıyla soyunma odasına gönderilmişti. Yaklaşık 30 dakikalık aranın ardından salonun boşaltılacağı ve maçın seyircisiz oynanacağı kararı anons edilmişti. Emniyet güçlerinin gözetiminde salondan önce Beşiktaşlı sonra Fenerbahçeli taraftarlar çıkarılmıştı. Kulüpler arasında ve daha sonra FIBA ile yapılan görüşmeler neticesinde maçın bugün saat 16.00'da oynanmasına karar verilmişti.

FIBA Kadınlar Süper Kupa'da şampiyon Fenerbahçe Opet

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Fenerbahçe Süper Kupa Basketbol Beşiktaş Spor

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Yorumlar (1)

mustafa Parlak:

Dünyanın en büyük spor kulübüdür FENERBAHÇE.

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