Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

2023-2027 görev dönemindeki 11'inci toplantısını gerçekleştiren Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Yönetim Kurulu, Almanya'da bir araya geldi.

Almanya Basketbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde Hamburg'da gerçekleştirilen ve FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa'nın başkanlık ettiği toplantıya FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak da katıldı. Toplantıda 2027 yılında düzenlenecek altyapı Avrupa şampiyonalarının ev sahipleri büyük ölçüde kesinleştirilirken milli takım ve kulüp organizasyonları, Avrupa basketboluna yönelik gelişim projeleri ve 2027 yılı bütçesi de ele alındı.

Ulusal federasyonlar ve gelişim projeleri değerlendirildi

Toplantıda, Büyük Britanya'da yeni bir basketbol federasyonunun kurulmasına yönelik çalışmalar hakkında yönetim kuruluna bilgi verildi. FIBA tarafından oluşturulan görev gücünün, UK Sport ve Britanya basketbolunun ilgili paydaşlarıyla koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Rusya ve Belarus takımlarının FIBA Avrupa organizasyonlarındaki mevcut statülerinde herhangi bir değişiklik yapılmazken İsrail takımlarının iç saha maçlarını tarafsız sahalarda oynamaya devam etmesi kararlaştırıldı.

Avrupa genelinde yürütülen gelişim projelerinin ilerleyişinin de değerlendirildiği toplantıda, basketbol hakemlerinin spora kazandırılması, eğitilmesi ve görevlerini sürdürmelerinin desteklenmesini amaçlayan "Hand Off" adlı yeni Erasmus+ projesi için başvuru yapılmasına yönelik teklif onaylandı.

Milli takım ve kulüp organizasyonları ele alındı

Yönetim kuruluna, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) 2027 Elemeleri, FIBA Kadınlar EuroBasket 2029 Ön Elemeleri ve FIBA EuroBasket 2029 Ön Elemeleri hakkında raporlar sunuldu.

Ayrıca FIBA Kadınlar EuroBasket 2027'nin hazırlık süreci ile FIBA Kadınlar EuroBasket 2029'un ev sahipliği adaylık sürecindeki son gelişmeler değerlendirildi.

Toplantının kulüp organizasyonlarına ayrılan bölümünde ise Avrupa'da devam eden kulüp turnuvalarının mevcut durumuna ilişkin raporlar yönetim kuruluyla paylaşıldı.

2027 altyapı Avrupa şampiyonalarının ev sahipleri onaylandı

Yönetim kurulu, gelecek yaz gerçekleştirilecek erkekler ve kadınlar kategorilerindeki organizasyonların büyük bölümünün ev sahiplerini onayladı.

2028 ve 2029 yıllarındaki organizasyonlar için de kararlar alındı

Yönetim kurulu, 2028 ve 2029 yıllarında gerçekleştirilecek beş altyapı organizasyonunun ev sahipliğine ilişkin erken dönem belirlemelerini de onayladı.

Daha önce Estonya'nın Tallinn kentinde düzenlenmesi kararlaştırılan 2028 FIBA U18 Avrupa Şampiyonası'nın 29 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı teyit edildi.

2028 yılında düzenlenecek diğer organizasyonlardan FIBA U16 Avrupa Şampiyonası'nın 11-19 Ağustos tarihlerinde Romanya'nın Oradea kentinde, FIBA U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Klasmanı'nın 1-9 Temmuz tarihlerinde Ermenistan'ın Erivan kentinde ve FIBA U18 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın 5-13 Ağustos tarihlerinde Romanya'nın Tulcea kentinde gerçekleştirilmesi onaylandı. Ayrıca 2029 FIBA U18 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın da Romanya'nın Tulcea kentinde düzenlenmesi kararlaştırıldı. Organizasyonun tarihleri henüz açıklanmadı.

FIBA Avrupa Yönetim Kurulu'nun bir sonraki toplantısının Mart 2027'de İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı