- Feyyaz Uçar : " Beşiktaş, Metin-Ali-Feyyaz'dan sonra en iyi forvet oyuncularını bu sene seyredecek"

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar :

"Aylar sonra VAR lehimize doğru bir şey yaptı"

"Oyuncu yollayabilirsek yerine oyuncu alacağız"

"Giovanni van Bronckhorst, tam Beşiktaş'a yakışan bir karakter"

"Şanssızlığımızdan olsa herhalde federasyonun kararı bize yaramıyor"

İSTANBUL - Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, 4-2 kazandıkları Antalya spor maçının ardından, "Biraz iddialı olacak belki ama Metin-Ali-Feyyaz'dan sonra en iyi forvet oyuncularını Beşiktaş camiası bu sene seyredecek diye düşünüyorum. Bunlar şimdilik Rafa Silva-Semih-Immobile gibi gözüküyor" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Antalya spor'u 4-2 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. Siyah-beyazlılarda Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak İzmir'deki yangınlar üzerine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Uçar, ardından yaptığı maç değerlendirmesinde, "Bu sezon ofansif olarak oldukça iyi işler yapan, oyuncu yetenekleriyle çözümler üretebilen bir takıma sahibiz. Bugün yine son haftalardaki formda oyuncularımız skora gitmekte zorlanmadılar. Biraz daha dikkatli olmamız gereken pozisyonlarda goller yedik. Rakiplerimizin sert oynamalarını anlayabiliriz ama özellikle Rafa Silva'ya geçenlerde bir spor programında nasıl durdurulacağıyla ilgili, faul yapacaksınız demiş. Doğru olduğuna inanmak istemiyorum. Bu tip yönlendirmeleri lütfen yapmayın. Rafa Silva bize Avrupa Ligi'nde de top oynayacak. Sayılmayan ilk yarıdaki golü de anlayamadık. Nispeten geçen seneye göre inşallah daha iyi hakem yönetimleri göreceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

"Aylar sonra VAR lehimize doğru bir şey yaptı"

Antalyasporlu Güray Vural'ın yaptığı faul sonrası VAR incelemesiyle kırmızı kart gördüğü pozisyonu değerlendiren Feyyaz Uçar, "Olayın topla alakası yok. Rakip oyuncu, oyuncumuza direkt tekme atıyor. Dikkat ederseniz tekrarda da ayağı yerde olmasa kırılabilirdi. Direkt kırmızı olması lazımdı. Sarıyla geçiştirdi hakem. Nihayet aylar sonra VAR lehimize doğru bir şey yaptı" ifadelerini kullandı.

"Metin-Ali-Feyyaz'dan sonra Beşiktaş en iyi forvet oyuncularını bu sene seyredecek"

"Sadece Immobile değil, Rafa Silva da aynı performansı sergiliyor. Gole yapılan katkılarda müthiş bir başarı ortada. Semih de bugün çok güzel bir asist yaptı. Biraz iddialı olacak belki ama Metin-Ali-Feyyaz'dan sonra en iyi forvet oyuncularını Beşiktaş camiası bu sene seyredecek diye düşünüyorum. Bunlar şimdilik Rafa Silva-Semih-Immobile gibi gözüküyor ama Rashica'yı da ekleyebiliriz. Seyrettiğim forvetten ben çok mutuyum. Buna Mustafa Hekimoğlu da eklenecek. Bu sene inşallah slogan yapılacak bir Beşiktaş forveti seyredeceğiz" sözlerini kaydetti.

"Oyuncu yollayabilirsek yerine oyuncu alacağız"

Transfer yapmalarının oyuncu göndermelerine bağlı olduğunu söyleyen Uçar, "Anlayış gösteren oyuncularımızın yaptığı jestlerle biz transfer yapma şansı yakaladık. Bununla ilgili olarak Montero'ya ve Amir Hadziahmetovic'e çok teşekkür ediyoruz. Transferlerimiz tamamen gidecek oyuncularla alakalıdır. Oyuncu yollayabilirsek yerine oyuncu alacağız. Bazı oyuncularımızın Beşiktaş sevgisi hala devam ediyor, sağ olsunlar çok seviyorlar Beşiktaş'ı, sözleşmelerine çok sadıklar! İnşallah o konuda da bu oyuncularımızla anlaşacağız. Asbaşkanımız Hüseyin Yücel, Hasan Arat 'Dur' diyene kadar çalışmalarına devam edecek. Tabii ki bazı oyuncularımızla vedalaşmamız lazım" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş bu sene hasılat rekoru kırdı"

Taraftarların verdiği desteğin önemine değinen ve onlara çok teşekkür ettiğini aktaran Feyyaz Uçar, "Beşiktaş takımı bu sene hasılat rekoru kırdı. Çok teşekkür ederiz bütün taraftarımıza. Bugün gerçekten müthiş bir destek verdiler. Maç önü, sonrası, her şey harikaydı. Bugün ben yine eski havayı hissettim. Sahadaki oyuncu ne hissederse tribündeki adam, yönetici, herkes aynı şeyi hisseder. Televizyonda seyreden taraftar bile aynı şeyi hisseder. Bunu hissettiren de taraftardır. Biz onlarla yürümeye devam edeceğiz" sözlerini aktardı.

"Giovanni van Bronckhorst, tam Beşiktaş'a yakışan bir karakter"

Teknik Direktör van Bronckhorst ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Giovanni van Bronckhorst ile çalışmak çok keyifli. Tam Beşiktaş'a yakışan bir karakter. İşini seven, çalışkan ve etrafındakilerle uyum içinde çalışan bir teknik adam. İnşallah bu sezonu değil birçok sezonu birlikte geçireceğiz. Biz Beşiktaş yönetimi olarak hocalarla olan ayrılıklardan hiç mutlu değiliz. Uzun soluklu çalışmalar bizim önümüzü açmıştır. Hala bazı bölgelerde düşüncelerimiz var ama demin de dediğim gibi bazı oyuncularla vedalaşmamız lazım. Dinleyeceğimiz kişi tabii ki hocamızdır. Hocamızın direktifleri doğrultusunda gereken yapılacaktır."

Jackson Muleka'nın kadroda olmamasıyla ilgili gelen soru üzerine de açıklama yapan Feyyaz Uçar, "Hocamız bugün öyle uygun gördü, tercihidir. Bundan sonraki haftalarda da öyle olabilir. Benim gönlümden geçen Muleka'nın Beşiktaş'ta devam etmesidir" dedi.

"Ligle Avrupa Ligi'ni birlikte götürmek kolay olmayacak"

Sezonun zor geçeceğini ifade eden Uçar, "Sezon uzun ve zorlu geçecek. Çünkü Avrupa Ligi'nde inşallah Lugano'yu eleyerek devam edeceğiz. Ligle Avrupa Ligi'ni birlikte götürmek çok kolay olmayacak. Kadro derinliğine ihtiyaç var bütün takımlar adına. Görünen o ki sezon boyunca rekabet devam edecek biz de o rekabetin içinde olmaya bütün gücümüzle devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Şanssızlığımızdan olsa herhalde federasyonun bu kararı bize yaramıyor"

Avrupa kupalarında oynayacak Türk takımlarının maçlarının ertelenmesinin kendilerinin BAY haftasına denk gelmesi üzerine konuşan Feyyaz Uçar, "Federasyonun kararını son derece yerinde buluyoruz. Şanssızlığımızdan olsa herhalde federasyonun bu kararı bize yaramıyor. Ama karar doğrudur. Bütün Türk takımları erteleme, destek gibi kararları federasyondan mutlaka almalı. Onun için biz kararın doğru olduğunu düşünüyoruz" sözlerini kaydetti.

Transferde defansif oyunculara yöneleceklerini de aktaran Uçar, "Defansif olarak biraz daha sanki öncelik kazanacak bundan sonraki transferimiz. Mevki olarak çok fazla ayrıntıya girmeyelim. Sahadaki oyuncularımıza haksızlık olmasın" diye konuştu.