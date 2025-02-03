Feyenoord'dan Romulo'ya teklif

Feyenoord, Göztepe forması giyen Romulo için İzmir temsilcisine teklif yaptı.

TEKLİF YAPILDI

Feyenoord, Milan'a gönderdiği Santiago Gimenez'in yerini doldurmak için harekete geçti. Hollanda temsilcisi, ara transferin bitmesine kısa bir süre kala (Hollanda'da ara transfer dönemi 4 Şubat'ta sona erecek) Gimenez yerine bir golcü takviyesi yapmak istiyor.

RAKAM BELLİ DEĞİL

Hollanda basınından 1908 nl'de yer alan habere göre, Feyenoord'da golcü listesindeki adaylardan biri Göztepe forması giyen Romulo. Feyenoord'un, Romulo için Göztepe'ye teklif yaptığı belirtildi. Hollanda basınındaki haberde Romulo için yapılan teklife dair rakam ise paylaşılmadı.

18 GOLE DİREKT KATKI SAĞLADI

Romulo, bu sezon Göztepe formasıyla hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda toplam 20 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 10 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 3.7 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki Brezilyalı golcü, sezon sonunda satın alma opsiyonun devreye girmesiyle 2028 yılına kadar İzmir ekibinde forma giyecek.