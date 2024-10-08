Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Düzce Cam Düzcespor'u Penaltılarla Geçti
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur karşılaşmasında Fethiyespor, normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 biten maçta Düzce Cam Düzcespor'u penaltılarla eleyerek bir üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası, 2. tur karşılaşmasında 2. Lig beyaz grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği 3. Lig 1. Grup takımlarından Düzce Cam Düzcespor'la normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 biten maçta, penaltılar sonucu rakibini eleyen Fethiyespor tur atladı.
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Volkan Okur, Abdullah Polat, Ahmet Fındık
Fethiyespor: Anıl, Canberk Ömer, Şahan, Ömer Mert, Samed Hakan (Dk 71 Serdar ), Özcan(Dk 46 Ahmet ), Nurettin (Dk 77 Efe), Cihan (Dk 106 Furkan), İbrahim (Dk 46 Muhammet Enes), Emre Bekir, Kayrahan (Dk 46 Murat )
Düzce Cam Düzcespor: Yunus Emre, Berat (Dk 57 Ergün), Kaan, Ramazan (Dk 77 Doğukan), Berkay (Dk 102 Kağan), Abdurahman, Rıdvan, Sercan (Dk 77 Yusuf Enes), Ahmet Emre, Ahmet Enes ( Dk 57 Mehmet Refik), Fatih
Goller: Dk 37, Dk 71 Pnt. Nurettin (Fethiyespor), Dk 67 Ramazan, Dk 82 Berkay (Düzce Cam Düzcespor)
Sarı Kart: Dk 41 Abdurahman, dk 87 Yusuf Enes (Düzcespor), Dk 82 Efe (Fethiyespor) - MUĞLA