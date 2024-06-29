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Fethiyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

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TFF 2'nci Lig ekiplerinden Fethiyespor, genç ağırlıklı kadrosuyla yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Selahaddin Dinçel, genç oyuncu oynatma kuralına uygun hareket ettiklerini belirtti.

FETHİYE,

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Fethiyespor, yeni sezon hazırlıklarına Teknik Direktör Selahaddin Dinçel önderliğinde başladı. Lacivert-beyazlı takım 24 kişilik genç ağırlıklı kadrosuyla çalışmalara start verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun getirdiği genç oyuncu oynatma kuralına uygun hareket etmeye çalıştıklarını dile getiren teknik patron Dinçel, "Yaş ortalamasını düşürme kararı aldık. Geleceği olan genç, yetenekli oyuncuları bünyemize dahil etmeye, kendi gençlerimizi hem fiziksel hem oyunsal olarak daha iyi seviyeye getirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Bu demek değil ki Fethiyespor hedefsiz" mesajı veren Teknik Direktör Selahaddin Dinçel, "Birçok takımın daha hocasının belli olmadığı, bazı takımların kongre süreçlerinin devam ettiği, bazı takımlarda yaprak dahi kımıldamadığını görüyoruz ama bugün Fethiyespor'a baktığımızda elinde belli bir iskeleti olan ve start vermiş olan bir Fethiyespor var. Biz normal şartlardan bir hafta önce gibi sezon hazırlıklarına başladık. Kendi gençlerimizi ve bünyemizde var olan oyuncularımızı bir an önce daha erken hazırlama hedefiyle bunu gerçekleştirdik" diye konuştu.

KOCAELİ KARTEPE'DE KAMP

Fethiyespor, hazırlıklarını 4 etap şeklinde gerçekleştirecek. Lacivert-beyazlılar 12 Temmuz'a kadar çalışıp 3 gün izin yaptıktan sonra 15 Temmuz'da yine tesislerinde toplanacak. Fethiye ekibi 28 Temmuz'a kadar çalışıp, 31 Temmuz'da Kocaeli Kartepe'de üçüncü etap kampına başlayacak. Yaklaşık 15 gün Kocaeli'de çalışacak Fethiyespor, hazırlık sürecinde 5'i Kartepe'de olmak üzere toplam 11 özel müsabaka yapmayı planlıyor.

OKAN ERDİK İMZAYI ATTI

Fethiyespor dış transferde ilk imzayı Okan Erdik'e attırdı. Turgutluspor altyapısından yetişip geçen sezon 3'üncü Lig'de Amasyaspor forması ile 13 maça çıkan 21 yaşındaki sağ bek antrenmanlara başladı. Kaleci transferi gündeminde olmayan Fethiyespor'un stoper, orta saha ve hücum hattına takviye yapacağı belirtildi. Öte yandan Enes Fidayeo ve Sezer Özmen'den sonra Selim Kayacı'nın da takımdan ayrıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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