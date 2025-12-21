TFF 2. Lig: Fethiyespor: 0 Mardin 1969: 0
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, Mardin 1969 Spor ile oynadığı 17. hafta maçında 0-0 berabere kaldı. Maç, Fethiye İlçe Stadı'nda gerçekleşti.
Stat: Fethiye İlçe
Hakemler: Sinan Özcan, Burak Menteşe, Servet Bozkurt
Fethiyespor: Arda Akbulut, Raşit Yöndem, Serkan Yıldız, Şahan Akyüz, Oğuz Yılmaz, Berkay Can Değirmencioğlu, Cihan Kazan, Berat Satır, Uğur Ayhan, Muhammet Enes Erdem (Selim Kemençe dk. 89), Kerem Pala (Arda Yakup Yılmaz dk. 80)
Mardin 1969: Azat Kuçkar, Yalçın Kılınç, Serdar Yiğit (Melih İnan dk. 72), Abdullah Aydın, Mert Miraç Altıntaş, Bünyamin Balat (Rojhat Sağlam dk. 21, Şener Kaya dk. 85), Mehmet Yıldızaç, İslam Çerioğlu, Vural Altan, Enes Erol, Doğukan Emeksiz
Sarı kartlar: Serkan Yıldız, Berat Satır (Fethiyespor), Mehmet Yıldızaç, Rojhat Sağlam (Mardin 1969 Spor) - MUĞLA