Haberler

TFF 2. Lig: Fethiyespor: 0 Mardin 1969: 0

TFF 2. Lig: Fethiyespor: 0 Mardin 1969: 0
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, Mardin 1969 Spor ile oynadığı 17. hafta maçında 0-0 berabere kaldı. Maç, Fethiye İlçe Stadı'nda gerçekleşti.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 17. haftasında Fethiyespor, evinde Mardin 1969 Spor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Fethiye İlçe

Hakemler: Sinan Özcan, Burak Menteşe, Servet Bozkurt

Fethiyespor: Arda Akbulut, Raşit Yöndem, Serkan Yıldız, Şahan Akyüz, Oğuz Yılmaz, Berkay Can Değirmencioğlu, Cihan Kazan, Berat Satır, Uğur Ayhan, Muhammet Enes Erdem (Selim Kemençe dk. 89), Kerem Pala (Arda Yakup Yılmaz dk. 80)

Mardin 1969: Azat Kuçkar, Yalçın Kılınç, Serdar Yiğit (Melih İnan dk. 72), Abdullah Aydın, Mert Miraç Altıntaş, Bünyamin Balat (Rojhat Sağlam dk. 21, Şener Kaya dk. 85), Mehmet Yıldızaç, İslam Çerioğlu, Vural Altan, Enes Erol, Doğukan Emeksiz

Sarı kartlar: Serkan Yıldız, Berat Satır (Fethiyespor), Mehmet Yıldızaç, Rojhat Sağlam (Mardin 1969 Spor) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fener'e geliyor
Çanakkale'de katliam gibi kazada kahreden detay

Katliam gibi kazada kahreden detay! Biri mezarda biri hastanede
Camide alçak provokasyon! Korkuluklara Kur'an-ı Kerim zincirlediler

Camide alçak provokasyon! Üzerinde 6 adet kurşun deliği var
Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor

Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı! 2 aydır kabusu yaşıyor
Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fener'e geliyor
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
Elon Musk, 5 günde servetine 149 milyar dolar ekledi

Hepimizin rüyasını o yaşıyor! 6 günde 149 milyar dolar kazandı
4,5 saatlik yol 1,5 saate düşecek! Bölge halkının dört gözle beklediği çalışmada sona gelindi

4,5 saatlik yolu 1,5 saate düşürecek hat için geri sayım başladı
Fernando Muslera Arjantin'de tarih yazıyor! Bir haftada ikinci şampiyonluk

Muslera Arjantin'de 1 haftada tarih yazdı
Bankalardaki döviz mevduat hesaplarında 4 yıl sonra bir ilk

Merkez açıkladı! Dövizde yıllar sonra bir ilk yaşanıyor
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Fenerbahçe'ye Anderson Talisca'dan kötü haber

Taraftarlar isyanda! Bir yıldız daha dev derbiyi kaçıracak
Hayal Köseoğlu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi

Ünlü oyuncu doğum gününde evlilik teklifi aldı! İşte sevgilisi
title