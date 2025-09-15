Haberler

Fethiyespor ve İzmir Çoruhlu FK Kupada Sahne Alıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur'nda Fethiyespor, Kestel Çilekspor ile deplasmanda karşılaşırken, İzmir Çoruhlu FK da Isparta 32 Spor'u ağırlayacak. Her iki takım da galibiyet hedefliyor.

ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur'da Fethiyespor yarın deplasmanda Bursa temsilcisi Kestel Çilekspor'la karşılaşacak. Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayacak müsabakayı Ceyhun Elmas yönetecek. İlk turda Söke 1970'i evinde 2-0'lık skorla eleyen Fethiye temsilcisi Bursa'dan da zaferle dönerek kupada yoluna devam etmeyi hedefliyor.

İzmir Çoruhlu FK ise Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 19.00'da başlayacak randevuda Isparta 32 Spor ile kozlarını paylaşacak. Maçta Levent Buğra Vartemel düdük çalacak. Kupada 1'inci Tur'daki İzmir derbisinde Bucaspor 1928'i dış sahada 2-0 mağlup eden İzmir Çoruhlu, 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak kendi sahasında Eskişehirspor'u tek golle geçerek moral buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Galatasaray'ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı

Galatasaray'ın kovar gibi yolladığı futbolcu ilk maçında topukla gol attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP kurultay davasında ilk kez açık açık dile getirildi: Kılıçdaroğlu gelsin

Davaya damga vuran Kılıçdaroğlu talebi! Açık açık dile getirildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.