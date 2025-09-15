Fethiyespor ve İzmir Çoruhlu FK Kupada Sahne Alıyor

ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur'da Fethiyespor yarın deplasmanda Bursa temsilcisi Kestel Çilekspor'la karşılaşacak. Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayacak müsabakayı Ceyhun Elmas yönetecek. İlk turda Söke 1970'i evinde 2-0'lık skorla eleyen Fethiye temsilcisi Bursa'dan da zaferle dönerek kupada yoluna devam etmeyi hedefliyor.

İzmir Çoruhlu FK ise Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 19.00'da başlayacak randevuda Isparta 32 Spor ile kozlarını paylaşacak. Maçta Levent Buğra Vartemel düdük çalacak. Kupada 1'inci Tur'daki İzmir derbisinde Bucaspor 1928'i dış sahada 2-0 mağlup eden İzmir Çoruhlu, 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak kendi sahasında Eskişehirspor'u tek golle geçerek moral buldu.