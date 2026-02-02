Haberler

Fethiyespor kupada Trabzonspor deplasmanına çıkacak

2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig takımı Trabzonspor ile deplasmanda mücadele edecek. Fethiyespor, son haftalarda aldığı galibiyetlerle moralle maça çıkıyor.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftalarda aldığı galibiyetlerin ardından alt sıralardan uzaklaşan Fethiyespor yarın Ziraat Türkiye Kupası sınavına çıkacak. B Grubu'nda yer alan lacivert-beyazlılar, 3'üncü hafta maçında Süper Lig devi Trabzonspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak maçın başlama düdüğü saat 20.30'da çalacak. Grupta Boluspor'la deplasmanda golsüz berabere kalıp, tarihinde ilk kez konuk ettiği Galatasaray'a 2-1 yenilen Fethiyespor 1 puan topladı.

Trabzonspor ise evinde Alanyaspor'a 1-0 kaybedip, deplasmanda 1'inci Lig ekibi İstanbulspor'u 6-1 yendi. Fethiyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Trabzon'da en iyi şekilde mücadele edeceklerini belirterek, "Ligde toparladık, moralimiz yükseldi. Kupada da elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Son Galatasaray karşılaşmasında da yenilsek de oyuncularım olumlu performans göstermişti. Trabzonspor güçlü bir takım, kupanın favorisi ama biz de elimizden geleni ortaya koyacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
