Fethiyespor devre arasına umutlu girdi

Fethiyespor devre arasına umutlu girdi
Fethiyespor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, Mardin 1969 Spor'la oynanan golsüz maçın ardından futbolcularına ve taraftarlara teşekkür etti. Sakat ve cezalı oyuncuların dönmesiyle ligin ikinci yarısında daha iyi bir performans sergileyeceklerine inandığını ifade etti. Ayrıca, orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar ile yolların ayrıldığı belirtildi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Mardin 1969 Spor'la golsüz berabere kalıp devre arasına 15 puanla 13'üncü sırada giren Fethiyespor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar değerlendirmelerde bulundu. Takımın başına 14'üncü haftada Selahaddin Dinçel'in yerine gelen Karafırtınalar, "Evimizdeki son maçta önemli bir rakibe karşı verdiğimiz mücadeleden dolayı mutluyum. Dar kadroya rağmen sahada özverili bir şekilde büyük bir mücadele veren futbolcularıma ve takımımıza destekleriyle güç veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Karafırtınalar, "İnanıyorum ki sakat ve cezalı oyuncularımızın dönmesi, ayrıca yapacağımız takviyelerle birlikte ligin ikinci yarısında daha iyi bir Fethiyespor izlettireceğiz" diye konuştu. Fethiye, gruplara kaldığı Türkiye Kupası'nda çarşamba günü Boluspor deplasmanına çıkacak.

Öte yandan Fethiyespor'da orta saha oyuncusu Muhammed Gönülaçar ile yollar ayrıldı. Bu sezon 13 maç lig maçında görev alan 31 yaşındaki oyuncu yaptığı açıklamada, " Hayallerle geldiğim bu kulüpten, tecrübeler ve anılarla ayrılıyorum. Kısa ama değerli bir yolculuktu. Teşekkürler, Fethiyespor" ifadelerini kullandı.

