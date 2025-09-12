Fethiyespor, Puan Silme Cezasıyla Zor Durumda Olan Yeni Malatyaspor'u Ağırlayacak
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, henüz galibiyetle tanışamadığı sezonun 4. haftasında, puan silme cezalarıyla mücadele eden Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta henüz galibiyetle tanışayamayan Fethiyespor yarın sezon başında aldığı puan silme cezalarıyla şimdiden havlu atan Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Fethiye İlçe Stadı'ndaki maçın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak.
Ev sahibi Fethiyespor sezonun ilk 3 haftasında 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle hanesine 1 puan yazdırabildi. Genç kadrosuyla oynadığı 3 maçı da farklı kaybeden Yeni Malatyaspor, FIFA'dan sezon başında toplam 30 puan silme cezası alınca dibe demir attı.
