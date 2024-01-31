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Fethiyespor, Iğdır FK'ya 3-1 mağlup oldu

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kötü gidişe bir türlü son veremeyen Fethiyespor, evinde zirve mücadelesi veren Iğdır Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu. Iğdır FK liderliği Kastamonuspor'dan devraldı.

STAT: Fethiye İlçe

HAKEMLER: Emre Kaan Çalışkan, Cankut Gönenç, Osman Baruk

FETHİYESPOR: Enes - Ali Mert, Şahan, Sezer, Rıdvan (Dk. 90 Çağan Kayra), Berk (Dk. 78 Özcan), Selim (Dk. 86 Ali Ceylan), Selçuk (Dk. 79 Serdar Ümit), Murat, Mert Çayır (Dk. 46 Ramazan), Nurettin

IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ: Furkan - Berkan Mahmut, Burak, Hasan, Enes Alıç, Mesut, Eyüp, Enes Keskin (Dk. 69 Mert Çölgeçen), Süleyman (Dk. 69 Enes Soy), Halil İbrahim (Dk. 89 Caner), Mustafa Tahir (Dk. 79 Mücahit Can)

GOLLER: Dk. 54 Nurettin (Bucaspor 1928), Dk. 10 Mustafa Tahir, Dk. 45 Enes Alıç, Dk. 88 Eyüp ( Iğdır FK)

SARI KARTLAR: Rıdvan, Selim, Berk ( Fethiyespor ), Burak ( Iğdır FK)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kötü gidişe bir türlü son veremeyen Fethiyespor, hafta içi mesaisinde evinde zirve mücadelesi veren Iğdır Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup oldu. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin 10'uncu dakikada Mustafa Tahir, 45'inci dakikada Enes Alıç ve 88'inci dakikada Eyüp'le bulduğu gollere ev sahibi yalnız 54'te Nurettin'le yanıt verebildi. Grupta galibiyet hasretini 5 maça çıkaran, teknik direktör Selahaddin Dinçel yönetiminde çıktığı 3'üncü maçı da kazanamayan Fethiye 23 puanla alt sıralarda kaldı. Iğdır FK ise 48 puanla liderliği Kastamonuspor'dan devraldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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