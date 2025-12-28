Haberler

Fethiye'de Galatasaray maçının en ucuz bileti 5 bin TL

Fethiyespor, tarihinde ilk kez Süper Lig devi Galatasaray'ı ağırlayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçının biletlerini satışa sundu. En düşük bilet fiyatı 5 bin TL olarak belirlendi ve yeni 3 bin kişilik seyyar tribün inşaatı başladı.

2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda 13 Ocak Salı akşamı Süper Lig devi Galatasaray'ı tarihinde ilk kez ağırlayacağı maçın biletlerini en ucuz tribün için 5 bin TL'den satışa çıkardı. Fethiyespor, Galatasaray maçının bilet fiyatlarını 5 bin, 7 bin 500, 10 bin, 15 bin ve 20 bin TL olarak belirledi. Biletlerin sadece Fethiyespor Cafe ve Fethiyespor Store mağazasında satılacağı açıklandı.

3 BİN KİŞİLİK YENİ TRİBÜN YAPILIYOR

Eski hali 6 bin 963 kapasiteli olup kapalı tribünü bu sezon başında çürük raporuyla yıkılan Fethiye İlçe Stadı'nda 13 Ocak'ta saat 20.30'da oynanacak karşılaşma öncesi yönetim statta 3 bin kişilik seyyar tribün inşaatına da başladı. Tribünün montajı hafta içinde tamamlanıp Fethiye için tarihi olan maça yetişecek. Daha önce VIP biletleri de 20 bin TL'ye satan Fethiyespor yönetimi takımlarla birlikte seremoniye çıkmak isteyen çocukların ailelerinden de 25 bin TL seremoni paketi talep etmişti. Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu olup bu sezon da lider durumda yer alan Galatasaray kupada grupta ilk maçında Başakşehir'i mağlup ederken, Fethiyespor ise Boluspor'la berabere kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
