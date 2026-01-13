Haberler

Ziraat Türkiye Kupası: Fethiyespor: 1 Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası: Fethiyespor: 1 Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki ikinci hafta maçında Fethiyespor, evinde Galatasaray'a 2-1'lik skorla yenildi. Galatasaray'ın gollerini Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz atarken, Fethiyespor'un tek golü Ramazan Çevik'ten geldi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Fethiyespor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Sallai penaltı noktası üzerinden sağ ayağıyla gelişine sert vururken top üst direkten döndü.

73. dakikada sağ taraftan Barış Alper'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Abdülkerim'in kafa vuruşunda top kaleci Arda'nın üzerinden ağlarla buluştu. 0-1

80. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mauro Icardi sol ayağıyla ortayı yaptı. Arka direkte bulunan Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti. 0-1

90. dakikada hızlı gelişen hücumda sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ramazan'ın ortasında Uğur Ayhan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Fethiye

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Erkan Akbulut, Murat Temel Çimen

Fethiyespor: Arda Akbulut, Berat Satır, Oğuz Yılmaz, Şahan Akyüz, Berkay Can Değirmencioğlu (Ulaş Zengin dk. 76), Ali Mert Aydın, Samet Asatekin (Muhammet Raşit Yöndem dk. 82), Cihan Kazan (Uğur Ayhan dk. 76), İrfan Akgün, Melih Okutan (Yusuf Türk dk. 60), Muhammet Enes Erdem (Ramazan Çevik dk. 60)

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Serdarcan Eralp, Arda Yakup Yılmaz, Yusuf Efe Çağlar, Serkan Yıldız

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez (Yunus Akgün dk. 70), Arda Ünyay ( Abdülkerim Bardakcı dk. 9), Kazımcan Karataş, Gökdeniz Gürpüz (Roland Sallai dk. 46), Mario Lemina ( Barış Alper Yılmaz dk. 46), Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Eren Elmalı (Ada Yüzgeç dk. 86), Mauro Icardi

Yedekler: Batuhan Ahmet Şen, Necati Oğulcan Yançel, Yusuf Dağhan Kahraman, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Abdülkerim Bardakcı (dk. 73), Barış Alper Yılmaz (dk. 80) (Galatasaray), Uğur Ayhan (dk. 90) (Fethiyespor) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500

