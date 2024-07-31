Fethiyespor, Fransız sol kanat oyuncusuyla sözleşme imzaladı
Muğla temsilcisi Fethiyespor, Fransa'nın Chateaubriant takımında forma giyen sol kanat oyuncusu Semih Altıkulaç ile anlaşma sağladı. Geçen sezon Fransa 2'nci Ligi'nde 9 maça çıkan 22 yaşındaki Semih, daha önce Samsunspor forması da giymişti.
FETHİYE,
TFF 2'nci Lig'deki Muğla temsilcisi Fethiyespor, dış transferde Fransa'nın Chateaubriant takımında forma giyen sol kanat oyuncusu Semih Altıkulaç ile sözleşme imzaladı. Kariyerinde Chateaubriant'un yanı sıra ülkemizde Samsunspor formalarını terleten 22 yaşındaki Semih geçen sezon Fransa 2'nci Ligi'nde 9 maça çıktı.