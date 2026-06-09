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Fethiyespor, Fatih Kurucuk ve Enes Şahin'i transfer etti

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Fethiyespor, yeni sezon öncesi dış transferde Karagümrük'ten stoper Fatih Kurucuk ve İskenderunspor'dan santrfor Enes Şahin ile anlaştı. İki oyuncunun sözleşme imzalaması bekleniyor.

YENİ sezonda yine 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alacak Fethiyespor, dış transferde Karagümrük forması giyen stoper Fatih Kurucuk ve İskenderunspor'dan santrfor Enes Şahin ile anlaşmaya vardı. İki ismin sözleşme imzalaması bekleniyor. 28 yaşındaki Fatih geçen sezon ilk yarıda 1'inci Lig'deki Sarıyer'e kiralanıp, ikinci devrede Süper Lig'de Karagümrük'te oynadı. 27 yaşındaki gurbetçi futbolcu Enes geçen sezon 2'nci Lig'de 28 maçta 14 golle başarılı bir performans sergiledi. Fethiyespor daha önce iç transferde kaptan Şahan Akyüz'e, dış transferde Sakaryaspor'dan kanat oyuncusu Eren Erdoğan'a sözleşme imzalatmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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