Fethiyespor'un İlk Kamp Dönemi Tamamlandı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Fethiyespor, yeni sezon öncesi Afyonkarahisar'da yaptığı ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı. Muğla ekibi, 17 Ağustos Pazartesi günü Afyon'da yeniden toplanacak ve yeni sezon hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Fethiyespor, ilk etap kampındaki son hazırlık maçında ise Muşspor'a 3-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Lacivert-beyazlılar kamp dönemi sonrası sezonu 6 Eylül'de evinde 52 Orduspor FK önünde açacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı