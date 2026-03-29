Fethiyespor'dan lidere çelme

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta orta sıralarda yer alan Fethiyespor evinde lider Bursaspor'la 1-1 berabere kalarak yeşil-beyazlılara kritik 2 puan kaybettirdi. Maçın 16'ncı dakikasında Soner'in golüyle 1-0 geriye düşen Fethiyespor, 80'inci dakikada eski Bursasporlu Yusuf Türk'ün penaltı golüyle beraberliği yakaladı. Sahada futbolcular arasında ve tribünde gergin geçen Fethiyespor-Bursaspor maçından sonra Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er ile bir dönem Bursaspor'da forma giyen Fethiyespor futbolcusu Yusuf Türk arasında tartışma çıktı.

Mustafa Er abartılı sevinç yaptığı gerekçesiyle Yusuf'a tepki gösterdi. Mustafa Er maçın ardından Yusuf'a, "Sen bu kulüpten ekmek yedin, hareket yapamazsın" ifadelerini kullanırken, 28 yaşındaki oyuncunun ise "Anama, karıma küfür ettiler" cevabını verdiği duyuldu. Bunun üzerine Er tepkisini sertleştirip, "Hareketinden sonra ettiler. Niye yaptığını çok iyi biliyorum, sen hainsin" dedi. Fethiyespor ise olayın ardından sosyal medyada Yusuf için, "Hain değil, karakterli" paylaşımı yaptı.

