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Fethiyespor Bolu'da kampa girdi

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Muğla'nın TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Fethiyespor, yeni sezon hazırlıkları için Bolu'da kampa girdi. Antrenmanlarını ilçede tamamlayan takım, hazırlık maçlarını kampta yapacak.

MUĞLA'nın TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan temsilcisi Fethiyespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi. Antrenmanlarının ilk etabını ilçede yapan Fethiyespor, lige Bolu'da bilenecek. Henüz hazırlık maçı oynamayan lacivert-beyazlı ekip teknik direktör Erhan Altın yönetiminde özel maçları kampta yapacak.

- Fethiye
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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