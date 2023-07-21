Fethiyespor, Bodrumspor'dan genç oyuncu transfer etti

TFF 2'nci Lig takımlarından Fethiyespor, Bodrumspor'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Apti Mert Çayır'ı transfer etti. Fethiyespor ayrıca Galatasaray'dan stoper Işık Kaan Arslan ve Ankaragücü'nden forvet Furkan Ceylan'la da kiralık olarak anlaştı.