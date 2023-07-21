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Fethiyespor, Bodrumspor'dan genç oyuncu transfer etti

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TFF 2'nci Lig takımlarından Fethiyespor, Bodrumspor'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Apti Mert Çayır'ı transfer etti. Fethiyespor ayrıca Galatasaray'dan stoper Işık Kaan Arslan ve Ankaragücü'nden forvet Furkan Ceylan'la da kiralık olarak anlaştı.

TFF 2'nci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fethiyespor, 1'inci Lig'deki hemşehrisi Bodrumspor'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Apti Mert Çayır'ı transfer etti. Apti Mert, 2'nci Lig'de Play-Off şampiyonluğu da yaşadığı Bodrumspor'da geçen sezon 9 lig maçında forma giydi. Fethiyespor'un Galatasaray'dan stoper Işık Kaan Arslan ve Ankaragücü'nden forvet Furkan Ceylan'la da kiralık olarak anlaştığı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Fethiyespor Galatasaray Ankaragücü Spor Haberler

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