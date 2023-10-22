Fethiyespor Aksaray deplasmanından galibiyetle döndü

Fethiyespor, Ali Ceylan ve genç Furkan'ın attığı gollerle Aksaray deplasmanından 2-1 galibiyetle ayrıldı. Maçta her iki takım da 'Gazze'de yaşanan zulmü kınıyoruz' pankartı ile sahaya çıktı.

Fethiyespor Aksaray deplasmanından Ali Ceylan ve genç Furkan'ın attığı gollerle 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Fethiyespor'un 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı lacivert beyazlılar ikinci yarıda attığı gollerle 2-1 kazandı. Karşılaşmaya her iki takım da sahaya 'Gazze'de yaşanan zulmü kınıyoruz' pankartı ile çıktılar. Konuk tribününde 4-5 Fethiyesporlu yer alırken, Fethiyesporlu yöneticiler de tribünde Aksaray sporlu yöneticiler ile birlikte izledi.

Maçtan dakikalar:

15.dakikada Nurettin'in vuruşu yandan dışarı gitti. 23.dakikada Ali Küçük'ün şutunu kaleci Enes iki hamlede kurtardı.

23.dakikada Fatih'in çizgiye inerek yaptığı ortayı Fethiyespor savunması uzaklaştıramayınca Ali Küçük yakından topu filelere gönderdi. 1-0

44.dakikada Selçuk yerden topu Nurettin'e gönderdi. Nurettin'in şutu yandan dışarı gitti. İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 galibiyetiyle bitti. Fethiyespor ikinci yarıya Nurettin'in yerine Ali Ceylan'ı alarak başladı.

İkinci yarıda daha atak bir futbol ortaya koyan Fethiyespor 59.dakikada Selçuk'un korner atışından gelen topa kafayı vurdu. Top ağlara gitti. 1-1.

89.dakikada Fethiyespor atağında topla buluşan Furkan yerden sert vurdu top ağlara gitti, 1-2

Stat: Aksaray Dağılgan Stadı

Hakemler: Alirıza Altunbakır, Muhammet Munir Dadı, Çağrı Yıldırım

68 Aksaray Belediyespor: Emre, Hakan, Emrah, Abdussamed (dk.38 Serkan), Atamer, Erol, Oğuzhan, Fatih, Yasin, Alpar, Ali Kücik

Fethiyespor: Enes Fidayeo, Şahan Akyüz, Rıdvan Türker, Selim Kalaycı (dk.81 Ömer Mert Gündüz), Murat Yılmaz (dk.85 Furkan Ceylan), Selçuk Alibaz (dk.72 Özcan Yaşar), İlyas Yılmazer, Nurettin Çakır (dk.46 Ali Ceylan), Berat Satır (dk.46 Abdullah Balıkçı), Işık Kaan Arslan, Ramazan Çevik

Sarı kartlar: dk.78 Oğuzhan (68 Aksaray Belediyespor), dk.78 Işık Kaan, dk.90 Ramazan (Fethiyespor)

Goller: dk.32 Ali (68 Aksaray Belediyespor), dk.50 Ali Ceylan, dk.90 Furkan Ceylan (Fethiyespor) - MUĞLA