Fethiyespor, Aksaray Belediyespor deplasmanında galibiyet arayacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Menemen FK'ya 1-0 mağlup olan Fethiyespor yarın 68 Aksaray Belediyespor deplasmanında galibiyet mücadelesi verecek. Dağılgan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Grupta 35 puanla 12'nci sırada yer alan Fethiye temsilcisi, 41 puanı bulunan 10'uncu basamaktaki rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında Fethiye'de oynanan maç 1-1 eşitlikle sona ermişti. Hükmen galip geldiği Yeni Malatyaspor ve Yeni Mersin İdmanyurdu maçları dışında son 3 deplasman karşılaşmasını kazanan Fethiyespor, gurbetten bir kez daha zaferle dönmek istiyor.

