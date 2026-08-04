Sivaslı Meral Bahtiyar'dan Gökyüzünde Sivasspor Sevgisi

Sivaslı Meral Bahtiyar, Fethiye'de yamaç paraşütü yaparken Sivasspor atkısı açarak takımına olan sevgisini gökyüzünde de gösterdi.

Sivas'tan göçerek 25 yıl önce ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Meral Bahtiyar, aradan geçen yıllara rağmen memleketine ve Sivasspor'a olan bağlılığından vazgeçmedi. Bahtiyar, her fırsatta Sivaslı ve Sivassporlu kimliğini gururla taşıdığını söyledi.

Sivasspor forması ve atkısıyla İstanbul'da, tatillerde ve ziyaret ettiği farklı şehirlerde takımına destek veren Meral Bahtiyar, bu sevginin her Sivaslının ortak değeri olması gerektiğini ifade etti.

Aslen Kangal ilçesinden olduğunu belirten Bahtiyar, memleket sevgisinin çocukluk yıllarında ailesi tarafından kendisine aşılandığını dile getirerek, "Sivas sevgim doğduğum günden bugüne kadar hiç eksilmedi, bundan sonra da inşallah devam edecek. Her zaman gururla 'Sivaslıyım, Sivassporluyum' diyorum. Her Sivaslının memleketine ve takımına sahip çıkması gerekir. Sivasspor sevdamı fethiyede yamaç paraşütü yaparak gösterdim. Sivasspor'umuzu her zaman destekliyoruz. Takımımıza yeni sezonda başarılar diliyorum. Sivasspor benim vazgeçilmezim" dedi.

Meral Bahtiyar, kısa süre önce tatil için bulunduğu Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirdiği yamaç paraşütü sırasında Sivasspor atkısını açarak kırmızı-beyaz renklere olan bağlılığını gökyüzüne taşıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı